На конференции «ЦИПР-2017» «Росэлектроника» демонстрирует защищенную систему хранения с «фейс-контролем»
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Российская Электроника
Источник: www.ruselectronics.ru
Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) впервые представил систему хранения с биометрическим контролем доступа в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2017». «Интеллектуальный» сейф для особо важных ценностей обеспечивает двухступенчатый контроль доступа путем считывания трехмерного образа лица человека и радужной оболочки глаза.
В систему хранения встроена камера, которая идентифицирует личность и снимает два биометрических параметра: квази 3D образ лица и радужную оболочку глаза. Это обеспечивает высокую степень защищенности доступа в отличие от привычных средств идентификации, например, отпечатков пальцев, которые легко подделать. Кроме того, сейф удобен в использовании: не нужно помнить номер ячейки, носить карточку или бумажный талон. После идентификации владельца система автоматически открывает необходимую ячейку. На распознавание биометрических данных требуется не более 3 - 5 секунд
Спектр применения системы широк: автоматические камеры хранения на вокзалах и аэропортах, почтовые ящики в жилых домах, постаматы, банковские депозитные ячейки. Кроме того, решение особенно актуально для силовых структур и ведомств, где требуется обеспечить высоконадежное хранение оружия.
Камера хранения включает функцию удаленного контроля и управления по локальной сети через персональный компьютер. В перспективе станет возможным использование для этих целей смартфона и даже смарт-часов. Система надежна, она обладает высокой степенью автономности работы и требует минимальных затрат на обслуживание.
В составе объединенной «Росэлектроники» разработкой системы занимается НПО «Импульс». Опытный образец уже прошел испытания и доказал свою эффективность. Конфигурация камеры хранения и степень защищенности может быть изменена по требованиям заказчика. При необходимости в систему можно установить дополнительное охранное видеонаблюдение и сигнализацию. На данный момент система внедрена на НПО «Импульс»: она установлена при входе в режимное помещение и используется для хранения мобильных телефонов.
Конференция «ЦИПР 2017» проходит 24-26 мая при поддержке Минпромторга России, Минкомсвязи России, Правительства Республики Татарстан, Госкорпорации Ростех. В числе участников мероприятия – представители государственной власти, российские и зарубежные вендоры, предприятия оборонной промышленности, венчурные инвесторы.
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24.05.2017
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