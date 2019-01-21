В первой половине 2019 года спасатели ТОФ получат два новейших спасательных катера

ЦАМТО, 18 января. В первой половине текущего года, согласно госпрограмме вооружения, спасательный отряд Войск и сил на Северо-востоке получит рейдовые водолазные катера проекта 23040, построенные по заказу МО РФ на ОАО "Завод Нижегородский Теплоход".

По завершении формирования экипажей для новых катеров, личный состав отправится на завод-изготовитель для изучения материальной части, проведения заводских и ходовых испытаний, после чего будет выполнен переход к местам базирования на Камчатку.

В декабре прошлого года во Владивостоке были приняты в состав спасательных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) три катера данного проекта, которые приступили к выполнению задач по предназначению.

Основное их предназначение – обеспечение водолазных работ на глубинах до 60 м при волнении моря до 3 баллов. Катер оборудован малогабаритным телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом и буксируемым гидролокатором, при работе с которыми повышается эффективность поисковых работ.

Кроме того, катера проекта 23040 могут привлекаться к выполнению задач по оказанию помощи судну, терпящему бедствие, в том числе к тушению пожаров на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 м. В ходе решения данных задач катера способны выполнить откачивание воды с аварийного судна, обеспечить его электропитанием, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.