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21.01.2019
ТАСС

Источник: ВКС России получат четыре истребителя МиГ-35 в 2019 году

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Истребитель МиГ-35
Истребитель МиГ-35.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Собеседник ТАСС отметил, что МиГ-35 пока является самолетом только сухопутного базирования

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России получат четыре легких истребителя МиГ-35 в 2019 году. Об этом сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

"Согласно контракту от августа 2018 года, в прошлом году изготовлены и переданы в войска два МиГ-35УБ (учебно-боевые), четыре МиГ-35С (серийные) передадут ВКС в 2019 году", - сказал собеседник агентства, отметив, что МиГ-35 пока является самолетом только сухопутного базирования.

Еще 14 истребителей

Источник добавил, что контракт на поставку очередной партии из 14 истребителей МиГ-35 будет подписан в 2020 году. "В 2020 году планируется подписать новый контракт со сроком действия, предположительно, три года на поставку в ВКС еще 14 МиГ-35", - отметил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением полученной от источника информации.

В ноябре 2018 года генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что первая партия МиГ-35 производится с опережением графика и будет передана ВКС "в ближайшее время". Всего, по его словам, мощности РСК "МиГ" позволяют собирать до 36 истребителей в год. Тогда же Тарасенко сообщил, что может быть разработана и палубная версия самолета.

Контракт на поставку шести МиГ-35 до 2023 года был подписан заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко и главой Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем 22 августа 2018 года на форуме "Армия-2018" в Кубинке.

18.01.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
Компании
МиГ РСК
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Криворучко Алексей
Слюсарь Юрий
Проекты
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АРМИ-20XX
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2 комментария
№1
21.01.2019 08:35
Морально устаревший самолет,уступающий по своим возможностям Су-30,в котором нет смысла
0
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№2
21.01.2019 16:11
Имеет  смысл, поскольку  Су-30  и  МиГ-35  выпускаются  на  разных
заводах  в  количестве  десятков  в  год. Для  справки:      ВВС  США
насчитывают  несколько  тысяч  F-16.
0
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