Источник: ВКС России получат четыре истребителя МиГ-35 в 2019 году

Собеседник ТАСС отметил, что МиГ-35 пока является самолетом только сухопутного базирования

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России получат четыре легких истребителя МиГ-35 в 2019 году. Об этом сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

"Согласно контракту от августа 2018 года, в прошлом году изготовлены и переданы в войска два МиГ-35УБ (учебно-боевые), четыре МиГ-35С (серийные) передадут ВКС в 2019 году", - сказал собеседник агентства, отметив, что МиГ-35 пока является самолетом только сухопутного базирования.

Еще 14 истребителей

Источник добавил, что контракт на поставку очередной партии из 14 истребителей МиГ-35 будет подписан в 2020 году. "В 2020 году планируется подписать новый контракт со сроком действия, предположительно, три года на поставку в ВКС еще 14 МиГ-35", - отметил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением полученной от источника информации.

В ноябре 2018 года генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что первая партия МиГ-35 производится с опережением графика и будет передана ВКС "в ближайшее время". Всего, по его словам, мощности РСК "МиГ" позволяют собирать до 36 истребителей в год. Тогда же Тарасенко сообщил, что может быть разработана и палубная версия самолета.

Контракт на поставку шести МиГ-35 до 2023 года был подписан заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко и главой Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем 22 августа 2018 года на форуме "Армия-2018" в Кубинке.