Сдержать Россию: США разрабатывают новую ПРО

Трамп объявит результаты обзора Пентагона по ПРО

Дональд Трамп представит обзор Пентагона по ПРО, направленной против России и Китая. Стратегия развития американской противоракетной обороны сохранит курс на ядерное сдерживание Москвы и Пекина. Как изменится подход Вашингтона к этой проблематике, разобрался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

17 января президент США Дональд Трамп посетит Пентагон, чтобы объявить о результатах долго ожидаемого обзора Министерства обороны по ПРО, то есть оценке возможностей вооруженных сил США защитить континентальную часть Америки и войска за границей от возможных ракетных ударов.

Трамп, как ожидают, произнесет примерно 30-минутную речь в одном из залов Пентагона, в которой он обрисует в общих чертах задачи Соединенных Штатов по отражению потенциальных ракетных ударов от государств-изгоев, прежде всего Северной Кореи и Ирана, у которых есть потенциал для производства баллистических ракет.

КНДР уже успешно продемонстрировала, что обладает оружием, способным достичь континентальной части США. Иран, как полагают американские эксперты, в настоящее время работает над такими ракетами.

Президент "изложит доводы для срочных инвестиций в новые и продвинутые системы ПРО", заявляют американские официальные лица. Ожидается, что

глава Белого дома будет просить еще больше денег для противоракетной обороны в 2020 финансовом году. В таком случае расходы на ПРО возрастут на $15 млрд по сравнению с прошлым годом.

Трамп поручил разработать Обзор по противоракетной обороне еще в самом начале своего президентства. Это первый официальный обзор противоракетной обороны Америки, начиная с 2010 года. Его выпуск задержался на больше чем год, поскольку разработчики существенно расширили документ, добавили туда не только угрозы от баллистических ракет, но и других средств воздушно-космического нападения, включая крылатые ракеты и гиперзвуковые летательные аппараты, способные совершать полет со скоростями более М-5.

Эшелонированная противоракетная система Соединенных Штатов в настоящее время включает средства морского и наземного базирования, а также системы, размещенные в околоземном космическом пространстве, которые обнаруживают, сопровождают и выдают целеуказание огневым средствам по приближающимся ракетам противника на удалении более 3400 миль.

Но США утверждают, что все еще полагаются, прежде всего, на дипломатию и сдерживание, чтобы убедить отказаться от ракетных атак на основе более современного оружия, разрабатываемого Россией и Китаем, заявляют представители администрации президента США.

"Эффективное сдерживание - более предпочтительная стратегия по предотвращению ракетных ударов", - отмечается в отчете.

Среди вариантов по усилению обороны Соединенных Штатов от возрастающих ракетных угроз рассматривается развертывание третьего позиционного района наземных противоракет типа GBI вдобавок к уже имеющимся противоракетным центрам на Аляске и в Калифорнии.

Кроме того, Соединенные Штаты также работают над развертыванием противоракетных систем в ближнем космосе, чтобы увеличить эшелонирование национальной системы противоракетной обороны.

Против России и Китая

Американская стратегия ПРО по-прежнему сохранит курс на попытки ядерного сдерживания России и Китая, ранее сообщали в Белом доме. В администрации США пообещали, что речь в данном случае идет о наращивании ядерного потенциала страны, а не о расширении американских ПРО в мире.

"Исходя из ранее сделанных заявлений американских чиновников, не совсем понятно, как можно связывать американские усилия по совершенствованию вооружения и военной техники для стратегических ядерных сил и стратегию по ПРО",

- рассказал "Газете.Ru" экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По словам военачальника, это все-таки разные вещи и занимаются ими в вооруженных силах США и американском оборонно-промышленном комплексе разные структуры. Генерал считает, что Соединенные Штаты продолжат модернизацию своей ядерной триады.

Как ранее писала "Газета.Ru", Вашингтон потратит $1,2 трлн в течение следующих 30 лет для модернизации своего ядерного арсенала и поддержания стратегических ядерных сил на требуемом уровне боевой готовности, и планируемые мероприятия затронут все составляющие ядерной триады США.

В частности, $800 млрд планируется потратить на поддержание на требуемом уровне существующих ресурсов, и $400 млрд - на модернизацию СЯС (стратегических ядерных сил) США в течение предстоящих трех десятилетий, вплоть до 2046 года.

Перечень вооружения и военной техники, которые будут обновлены, выглядит следующим образом.

В американских военно-морских силах предстоит замена атомных ракетных подводных лодок типа "Огайо" на новейшие ракетные подводные крейсера стратегического назначения типа "Колумбия". В ВВС поступит на вооружение перспективный новый стратегический бомбардировщик B-21 "Рейдер".

Планируется, что перспективная машина сможет применять как ядерное, так и обычное вооружение в любой точке земного шара.

Кроме того, ВВС США планируют полностью заменить все 400 с лишним устаревающих МБР "Минитмен-3" на новый перспективный носитель. В довершение всего на вооружение американской авиации поступит новая стратегическая крылатая ракета с ядерным зарядом.

"Что касается противоракетной обороны США, то в первую очередь она предназначена для защиты территории США, а также их союзников и передовых военных баз от ракетных ударов ограниченной мощности со стороны стран-изгоев, к которым в США относят КНДР и Иран", - пояснил "Газете.Ru" замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Собеседник издания подчеркивает, что на данном этапе развития вооружения военных возможностей по эффективному парированию массированного ракетно-ядерного удара американская ПРО не располагает.

К тому же, полагает Макиенко, если против США будут применены активно маневрирующие боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на нисходящих участках траектории, а также планирующие боевые блоки, совершающие полет на гиперзвуковых скоростях (российская система "Авангард"), то эффективность американской системы ПРО резко, а в некоторых случаях и до нуля, снизится.

Михаил Ходаренок