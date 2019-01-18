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18.01.2019
Интерфакс-АВН

США рассмотрят возможность размещения в космосе спутников-перехватчиков баллистических ракет - Пентагон

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Пуск противоракеты SM-3 Block IIA
Пуск противоракеты SM-3 Block IIA.
Источник изображения: US MDA

Вашингтон. 17 января. ИНТЕРФАКС. - В рамках новой стратегии США в области противоракетной обороны, объявленной в четверг президентом Дональдом Трампом, Пентагон рассмотрит возможность размещения на орбите Земли спутников-перехватчиков баллистических ракет.

"Министерство обороны в ближайшем будущем изучит концепции и технологии размещения в космосе элементов противоракетной обороны", - говорится в опубликованном документе.

Как сообщалось, Д.Трамп также заявил о дополнительном размещении на Аляске 20 ракет-перехватчиков системы ПРО.

"Наша стратегия предполагает размещение (на авиабазе) в Форт-Грили на Аляске дополнительно 20 ракет-перехватчиков, а также новых радаров и спутников для раннего предупреждения от пусков ракет против нашей великой державы", - сказал он.

В настоящее время на вооружении системы ПРО США стоят ракеты-перехватчики, которыми оснащены боевые корабли ВМС, и ракеты-перехватчики дальнего радиуса действия наземного базирования, размещенные в штатах Аляска и Калифорния. В частности, на авиабазе в Форт-Грили (Аляска) размещены 40 пусковых установок ракет-перехватчиков и еще 4 - на авиабазе Ванденберг (Калифорния), которые предназначены для перехвата северокорейских ракет в случае их запуска по целям в США. Число наземных перехватчиков планируется увеличить до 64 единиц к 2023 году.

17.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Персоны
Трамп Дональд
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