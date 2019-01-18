США не потерпят ограничений в вопросе совершенствования ПРО, готовы к сотрудничеству с союзниками - доклад

Вашингтон. 17 января. ИНТЕРФАКС - США не намерены принимать какие бы то ни было ограничения в том, что касается разработки и развертывания новых элементов системы ПРО, говорится в опубликованном в четверг Пентагоном Обзоре по противоракетной обороне.

"США не примут какие бы то ни было ограничения в вопросах разработки и развертывания элементов системы ПРО", - отмечается в документе.

Кроме того, в нем сообщается о готовности Вашингтона защищать от ракетной угрозы "силы США за рубежом, союзников и партнеров". Также подчеркивается стремление США помогать союзникам совершенствовать свои системы ПРО. В частности, речь идет о том, чтобы "подталкивать союзников к инвестициям в ПРО, в том числе - в проекты по совместной (с США - ИФ) разработке и производству (элементов ПРО - ИФ)".