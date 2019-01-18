Войти
18.01.2019
РИА Новости

Американский F-16 перекрасят под Су-57

946
3
-1
Истребитель F-16C ВВС США в раскраске российского перехватчика пятого поколения Су-57
Истребитель F-16C ВВС США в раскраске российского перехватчика пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © 57th Wing Commander

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Американский истребитель F-16C перекрасят в "цифровой" камуфляж российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает издание Aviationist.

F-16C будет имитировать в воздушных боях российский авиационный комплекс.

Командир 57-го авиакрыла Роберт Новотны опубликовал в Facebook фото нового камуфляжа.

Несколько месяцев назад он предложил пользователям соцсетей выбрать схему раскраски, максимально похожую на цветовую гамму российского Су-57. После подведения итогов был утвержден эскиз под названием "Гадюка".

По словам командира, покраска будет готова к началу лета, а самолет станет "изюминкой" авиашоу Aviation Nation на авиабазе Неллис в ноябре.

Это не первый подобный случай. Ранее истребители F-16s из 64-й учебной эскадрильи имитации условного противника в Неваде перекрасили под российские Су-35. Начальник разведывательного управления Кен Спайро объяснил это необходимостью сделать обучение американских пилотов более реалистичным.

17.01.2019
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-16
ПАК ФА
Су-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
21.01.2019
Истребитель F-16C 64-й эскадрильи США перекрасят под российский Су-57
06.09.2017
Академик Евгений Федосов: я не верю, что истребитель шестого поколения будет беспилотным
12.12.2012
Неиссякаемый потенциал АЛ-31Ф
05.07.2012
Фарнборо-2012" станет мировой премьерой Як-130
13.09.2007
МЕТАМОРФОЗЫ. ГЛАВНАЯ ДИЛЕММА АВИАПРОМА. Быть ли истребителю 5-го поколения «тяжелым», но малочисленным, или «легким», но массовым
3 комментария
№1
18.01.2019 09:30
Фетишисты...
0
Сообщить
№2
18.01.2019 10:10
Зачем имитировать самолёт который по ихним же утверждениям всё равно не поступит на вооружение РФ..??
https://vpk.name/news/239714_the_national_interest_ssha_edinstvennaya_prichina_po_kotoroi_rossiiskii_istrebitel_su57_ne_izmenit_slozhivshuyusya_situaciyu.html
+2
Сообщить
№3
18.01.2019 14:13
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.01 11:12
  • 11
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 19.01 10:47
  • 48
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 19.01 09:32
  • 128
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 19.01 09:12
  • 24
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
  • 19.01 09:00
  • 6
Уничтожьте или уйдем: США поставили России ультиматум по ДРСМД
  • 19.01 07:53
  • 3
Накроет всех
  • 19.01 06:59
  • 86
Тепловое оружие и природа тепла
  • 19.01 06:56
  • 6
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 19.01 01:25
  • 24
В США пристыдили Россию за допотопные технологии Су-57
  • 19.01 00:47
  • 2
Cafe Elefant
  • 19.01 00:37
  • 8
Могу копать…
  • 19.01 00:22
  • 11
А ведь могли: оригинальный проект тяжелой БМП-55 из Харькова
  • 19.01 00:02
  • 2
Кому под силу воссоздать советский "Руслан"
  • 18.01 23:16
  • 4
Угрозы, связанные с возможным выходом США из ДРСМД, можно парировать с помощью крылатых ракет "Калибр-М" - Владимир Гутенев
  • 18.01 21:30
  • 2
Сдержать Россию: США разрабатывают новую ПРО