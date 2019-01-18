Американский F-16 перекрасят под Су-57

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Американский истребитель F-16C перекрасят в "цифровой" камуфляж российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает издание Aviationist.

F-16C будет имитировать в воздушных боях российский авиационный комплекс.

Командир 57-го авиакрыла Роберт Новотны опубликовал в Facebook фото нового камуфляжа.

Несколько месяцев назад он предложил пользователям соцсетей выбрать схему раскраски, максимально похожую на цветовую гамму российского Су-57. После подведения итогов был утвержден эскиз под названием "Гадюка".

По словам командира, покраска будет готова к началу лета, а самолет станет "изюминкой" авиашоу Aviation Nation на авиабазе Неллис в ноябре.

Это не первый подобный случай. Ранее истребители F-16s из 64-й учебной эскадрильи имитации условного противника в Неваде перекрасили под российские Су-35. Начальник разведывательного управления Кен Спайро объяснил это необходимостью сделать обучение американских пилотов более реалистичным.