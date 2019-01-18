Войти
18.01.2019
ТАСС

Специалисты попробуют вернуть контроль над "Спектром-Р" на минимальной дальности

1270
0
0
Космический телескоп "Спектр-Р"
Космический телескоп "Спектр-Р".
Источник изображения: twitter.com/roscosmos

Новый сеанс состоится 21 января

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Специалисты вновь попытаются восстановить контроль над радиотелескопом "Спектр-Р" 21 января, когда дальность до аппарата будет минимальной. Об этом сообщил в среду ТАСС советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

"Дальнейшие действия - повторить сегодняшнюю программу, но в понедельник, когда дальность до космического аппарата будет минимальной. Сегодня дальность составляла около 300 тыс. км", - сказал Блошенко.

По его словам, в среду специалисты НПО Лавочкина и "Российских космических систем" провели специализированные сеансы со станции "Медвежьи Озера" по телескопу "Спектр-Р". "К сожалению, результат отрицательный", - отметил он.

В понедельник и во вторник попытки восстановить контроль над аппаратом также не увенчались успехом.

Ситуация со "Спектром"

По информации источника ТАСС из ракетно-космической отрасли, на "Спектре-Р" вышел из строя третий резервный комплект приемо-передающего устройства, который нужен для приема команд управления от наземных станций. Ранее вышли из строя основной комплект и второй резервный командный передатчик. Без этих приемников спутник будет сохранять ориентацию, орбиту и другие основные параметры за счет автономной работы бортового компьютера, однако не сможет выполнять исследования - "Спектр-Р" производил необходимые операции только по команде с Земли.

О проблемах с аппаратом "Спектр-Р" стало известно 11 января. Позже академик РАН, директор Астрокосмического центра ФИАН (заказчик проекта "Радиоастрон") Николай Кардашев сообщил ТАСС, что от космического аппарата поступает сигнал, но есть проблемы с управлением спутником. Как уточнил ТАСС руководитель научной программы проекта "Радиоастрон", частью которого является "Спектр-Р", член-корреспондент РАН Юрий Ковалев, с Земли не проходит команда на включение передатчика системы, отправляющей телеметрическую информацию и получающую управляющие команды. Он при этом отмечал, что спутник жив, питание на его на борту есть, научная аппаратура продолжает работу и есть смысл продолжать попытки выйти с ним на связь.

Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, причиной отказа командного передатчика радиотелескопа "Спектр-Р" могла стать космическая радиация, накопившаяся в электронике аппарата за годы полета.

В Роскосмосе сообщали, что радиотелескоп "Спектр-Р" превысил срок своей активной работы в два с половиной раза. Спутник был запущен в 2011 году, через три года срок службы радиотелескопа истек, однако было принято решение продлить его работу до конца 2019 года. В госкорпорации также сообщили, что бортовые системы российского радиотелескопа "Спектр-Р" работают штатно, по данным станции приема научных данных США.

17.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
ИТ
ЯО
Похожие новости
05.10.2017
"Мы до сих пор летаем на ракетах Королева"
05.09.2016
Посмотреть на проблемы со стороны
31.05.2016
Не догоняем
12.04.2016
Марс в иллюминаторе
28.11.2012
Геннадий Райкунов: «Работать на будущее уже сейчас»
11.11.2011
Капитал Марса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.01 11:12
  • 11
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 19.01 10:47
  • 48
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 19.01 09:32
  • 128
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 19.01 09:12
  • 24
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
  • 19.01 09:00
  • 6
Уничтожьте или уйдем: США поставили России ультиматум по ДРСМД
  • 19.01 07:53
  • 3
Накроет всех
  • 19.01 06:59
  • 86
Тепловое оружие и природа тепла
  • 19.01 06:56
  • 6
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 19.01 01:25
  • 24
В США пристыдили Россию за допотопные технологии Су-57
  • 19.01 00:47
  • 2
Cafe Elefant
  • 19.01 00:37
  • 8
Могу копать…
  • 19.01 00:22
  • 11
А ведь могли: оригинальный проект тяжелой БМП-55 из Харькова
  • 19.01 00:02
  • 2
Кому под силу воссоздать советский "Руслан"
  • 18.01 23:16
  • 4
Угрозы, связанные с возможным выходом США из ДРСМД, можно парировать с помощью крылатых ракет "Калибр-М" - Владимир Гутенев
  • 18.01 21:30
  • 2
Сдержать Россию: США разрабатывают новую ПРО