Специалисты попробуют вернуть контроль над "Спектром-Р" на минимальной дальности

Новый сеанс состоится 21 января

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Специалисты вновь попытаются восстановить контроль над радиотелескопом "Спектр-Р" 21 января, когда дальность до аппарата будет минимальной. Об этом сообщил в среду ТАСС советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

"Дальнейшие действия - повторить сегодняшнюю программу, но в понедельник, когда дальность до космического аппарата будет минимальной. Сегодня дальность составляла около 300 тыс. км", - сказал Блошенко.

По его словам, в среду специалисты НПО Лавочкина и "Российских космических систем" провели специализированные сеансы со станции "Медвежьи Озера" по телескопу "Спектр-Р". "К сожалению, результат отрицательный", - отметил он.

В понедельник и во вторник попытки восстановить контроль над аппаратом также не увенчались успехом.

Ситуация со "Спектром"

По информации источника ТАСС из ракетно-космической отрасли, на "Спектре-Р" вышел из строя третий резервный комплект приемо-передающего устройства, который нужен для приема команд управления от наземных станций. Ранее вышли из строя основной комплект и второй резервный командный передатчик. Без этих приемников спутник будет сохранять ориентацию, орбиту и другие основные параметры за счет автономной работы бортового компьютера, однако не сможет выполнять исследования - "Спектр-Р" производил необходимые операции только по команде с Земли.

О проблемах с аппаратом "Спектр-Р" стало известно 11 января. Позже академик РАН, директор Астрокосмического центра ФИАН (заказчик проекта "Радиоастрон") Николай Кардашев сообщил ТАСС, что от космического аппарата поступает сигнал, но есть проблемы с управлением спутником. Как уточнил ТАСС руководитель научной программы проекта "Радиоастрон", частью которого является "Спектр-Р", член-корреспондент РАН Юрий Ковалев, с Земли не проходит команда на включение передатчика системы, отправляющей телеметрическую информацию и получающую управляющие команды. Он при этом отмечал, что спутник жив, питание на его на борту есть, научная аппаратура продолжает работу и есть смысл продолжать попытки выйти с ним на связь.

Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, причиной отказа командного передатчика радиотелескопа "Спектр-Р" могла стать космическая радиация, накопившаяся в электронике аппарата за годы полета.

В Роскосмосе сообщали, что радиотелескоп "Спектр-Р" превысил срок своей активной работы в два с половиной раза. Спутник был запущен в 2011 году, через три года срок службы радиотелескопа истек, однако было принято решение продлить его работу до конца 2019 года. В госкорпорации также сообщили, что бортовые системы российского радиотелескопа "Спектр-Р" работают штатно, по данным станции приема научных данных США.