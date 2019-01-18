США намерены запустить выход из ДРСМД 2 февраля

Михаила Горбачева и Рональда Рейгана перед подписанием договора РСМД,1987 год.

ЦАМТО, 17 января. США готовы начать разработку запрещенного ДРСМД оружия после выхода из соглашения. Об этом, как передает "РИА Новости", заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

По ее словам, Вашингтон приостановит свои обязательства по договору в заявленный срок второго февраля, если Россия не предоставит доказательств его выполнения.

А.Томпсон отметила, что прошедшая накануне встреча Женеве не принесла прорыва. При этом она допустила, что в ближайшие недели по вопросу сохранения ДРСМД может пройти встреча с замглавы МИД Сергеем Рябковым.

По ее словам, С.Рябкову было заявлено, что США ждут от России уничтожения ракеты 9М729, причем таким образом, чтобы это можно было проверить.

Комментируя заявление А.Томсон, сенатор Франц Клинцевич заявил "РИА Новости", что Россия не предоставит США новых доказательств выполнения ДРСМД, поскольку все имевшиеся у нее доказательства уже переданы американской стороне.

"Сложилась такая ситуация, что мы сами уже не понимаем, что от нас требуют", – заявил Ф.Клинцевич. При этом обвинения Вашингтона он назвал "неприкрытой агрессией".

По его словам, ситуация "очень серьезная".

"В случае размещения ракет США в Европе после их выхода из ДРСМД возникает действительная угроза нанесения удара по России", – цитирует "РИА Новости" Ф.Клинцевича.

Парламентарий выразил уверенность, что обвинения США вызваны лишь намерением американской стороны разместить в Европе ракеты, запрещенные договором.

"Думаю, в ближайшее время мы получим доказательства того, что американцы специально провели эту очень грубую операцию, чтобы развязать себе руки", – сказал он.

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, в свою очередь, отметил, что заявления США о приостановке соглашения следует воспринимать как PR-ход нынешней американской администрации.

"Это голословное заявление, опять из разряда тех, которые позволяют как бы, по их мнению, демонизировать Россию, обвинять ее во всех смертных грехах, чего на самом деле наше государство не делало", – заявил он "РИА Новости".

Парламентарий отметил, что это также и продолжение санкционной политики США, которая уже долгое время продолжается в отношении России.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, а ракета 9М729 была испытана на разрешенную дальность, передает "РИА Новости".