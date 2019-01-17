Уничтожение корабельной группы в Черном море комплексами "Бал" и "Бастион" отработали российские военные

Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Черноморского флота (ЧФ) отработали нанесение удара по кораблям условного противника, сообщает пресс-служба ЧФ.

"В рамках плановой боевой подготовки расчеты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" из состава ракетно-артиллерийского соединения Новороссийской военной морской базы ЧФ отработали действия по нанесению ракетного удара по отряду кораблей условного противника", - сообщили в пресс-службе.

В ходе учения боевые расчеты привели противокорабельные комплексы к бою, обнаружили цели и нанесли ракетный удар по корабельной группе условного противника с выполнением электронных пусков ракет.

В ходе учения расчеты противокорабельных комплексов выполнили нормативы по смене стартовых позиций, а также по их инженерному оборудованию и маскировке и взаимодействие с подразделением беспилотных летательных аппаратов.