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17.01.2019
ЦАМТО

Северная верфь продолжает испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов"

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Фрегат Адмирал флота Касатонов. Архивное фото
Фрегат Адмирал флота Касатонов. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Шестаков

ЦАМТО, 16 января. Судостроители Северной верфи (входит в ОСК) подвели итоги первого этапа ходовых испытаний фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" и начали подготовку к выходу в море весной.

В ходе первого этапа ходовых испытаний корабль прошел более 500 миль. Основные задачи по тестированию ряда корабельных систем, в том числе штурманского оборудования и связи, а также притирка винторулевой группы были выполнены. Представители экипажа отметили отличную управляемость фрегата. Сдаточная команда проверила работу главной энергетической установки на скорости 26 узлов. Опробовать ход фрегата на максимальной скорости не удалось из-за сложной ледовой обстановки.

Во время испытаний на "Касатонове", кроме членов экипажа, находились судостроители Северной верфи, контрагенты и офицеры Военного представительства Министерства обороны. Основная часть сдаточной команды была сформирована из опытных профессионалов, уже проводивших ходовые и государственные испытания на головном фрегате проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков".

В настоящее время первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" пришвартован у достроечной набережной Северной верфи. На корабле началась подготовка к весеннему этапу ходовых испытаний. Продолжаются швартовные испытания, в частности, спецоборудования и комплексов вооружения, и устраняются замечания по первому этапу испытаний.

"Адмирал Касатонов" должен быть передан Военно-морскому флоту до конца 2019 года.

Фрегат назван в честь моряка-подводника, военачальника, Героя Советского Союза, представителя уважаемой военной династии Владимира Афанасьевича Касатонова. Владимир Касатонов начинал службу на флоте штурманом на подводных лодках, в 1966 году в качестве старшего командира возглавил первый кругосветный поход атомных подводных лодок. В разные годы был командующим Балтийским, Черноморским, Северным флотами. С июня 1964 года – первый заместитель Главнокомандующего и член Военного Совета Военно-морского флота СССР. Касатонов внес большой вклад в укрепление боевой готовности ВМФ, в испытания новых кораблей и в изучение условий действий сил флота в арктических районах.

Основные характеристики проекта 22350: водоизмещение – 5000 т, длина –135 м, ширина – 16 м, скорость – до 29 узлов, дальность плавания – 4500 миль, автономность – 30 суток, экипаж – от 170 человек.

Главная энергетическая установка:

ГТДА общей мощностью 65 тыс. л. с.,

Дизель-генераторы общей мощностью 4 тыс. кВт.

Вооружение:

Артиллерийское вооружение: 130-мм артиллерийская установка А-192,

Ракетное вооружение: зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут"; пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр",

Противолодочное вооружение: комплекс "Пакет",

Авиационное вооружение: противолодочный вертолет Ка-27.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Судостроительного завода "Северная верфь".

16.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-192
Ка-27
П-800 Оникс
Компании
Северная верфь
Проекты
22350
Арктика
СФ
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