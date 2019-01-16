Шойгу: в 2019 году необходимо ввести в эксплуатацию более 4,2 тыс. единиц авто- и бронетехники

Также планируется принять на вооружение 1,5 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения

Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Более 4,2 тыс. единиц автомобильной и бронетехники, а также 1,5 тыс. современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения необходимо ввести в эксплуатацию в 2019 году, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Сегодня мы обсудим ряд основных направлений нашей работы в 2019 году... Требуется ввести в эксплуатацию более 4,2 тысячи единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, 1,5 тысячи современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения", - сказал С.Шойгу во вторник на селекторном совещании.

Он отметил, что в сфере материально-технического обеспечения необходимо продолжить строительство арсеналов комплексного хранения ракет и боеприпасов, производственно-логистических и топливозаправочных комплексов.

"Провести около 300 тысяч технических обслуживаний и ремонтов, поставить в войска свыше 5 млн тонн материальных средств", - перечислил глава Минобороны.