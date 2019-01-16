Сбить все, что летает. Каким будет польско-украинское "оружие будущего"

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. Дальность от 30 до 110 километров, мобильность и уничтожение практически любых воздушных целей — украинский оборонно-промышленный комплекс решил снова удивить мир, на этот раз совместно с польскими оружейниками. О перспективах проекта принципиально нового зенитно-ракетного комплекса на основе старой советской ракеты Р-27 класса "воздух — воздух" — в материале РИА Новости.

Сжатые сроки

О планах создания вместе с Украиной нового зенитно-ракетного комплекса представитель частной польской компании WB Electronics заявил в начале января. Названия своему детищу конструкторы пока не придумали, но уже подсчитали, что на его разработку уйдет всего три года. В украинских СМИ ЗРК успели окрестить "оружием будущего". На том, что стрелять оно будет ракетой из советского прошлого, журналисты внимание не акцентируют.

По словам разработчиков, новый ЗРК предназначен для защиты важных объектов от всех типов самолетов, вертолетов, крылатых ракет, управляемого оружия, ракет класса "воздух —поверхность", противокорабельных, противорадиолокационных и ракет большого калибра. Дальность стрельбы — от 30 до 110 километров, в зависимости от типа головки самонаведения. Пусковые установки планируется разместить на шасси польского грузовика Jelcz 662D.

На первый взгляд, для наземного комплекса ПВО среднего радиуса действия характеристики весьма неплохие, сравнимые с российским зенитным комплексом "Бук". Но это только на первый взгляд. Большинство опрошенных РИА Новости экспертов ПВО к инициативе украинцев и поляков отнеслись крайне скептически. По их мнению, приспособить авиационную ракету для стрельбы с земли, конечно, можно, но летать она будет совсем не так быстро и далеко, как хотелось бы заказчику.

Польская компания WB Electronics и украинская государственная оборонно-промышленная группа UkrOboronProm планируют совместно разработать новую систему противовоздушной обороны средней дальности Источник изображения:

"Приземленная" ракета

Эксперт Центра военно-политических исследований при МГИМО МИД России Владимир Коровин сразу назвал проект бесперспективным. "Ракета Р-27 создавалась как авиационная, "заряженная" на старт в воздухе, с самолета, — подчеркивает Коровин в беседе с РИА Новости. — Здесь однозначно предстоит создавать ускоритель, потому что быстрого разгона до сверхзвука обеспечить простым стартом не получится. Сообщения о подобных разработках свидетельствуют скорее о безвыходной ситуации, потому что других способов получить эффективные зенитные ракеты у Украины просто нет".

Р-27 разработали еще в середине 1970-х в московском ГМКБ "Вымпел" как всесуточное и всеракурсное средство авиационного поражения, устанавливаемое на самолеты семейств "МиГ" и "Су". Ракета неоднократно модернизировалась. Имеющиеся у Украины модификации давно устарели и современным требованиям не отвечают. "Украинцы принимали участие в создании ракеты, производили некоторые узлы и компоненты, — объясняет эксперт. — Соответственно, у них с советских времен осталась какая-то часть документации. Кроме того, сохранился определенный запас этих ракет. Но в качестве эффективного средства поражения класса "воздух — воздух" они уже, как говорят, — вчерашний день. Конечно, их еще можно использовать, но точно не против современной авиации".

Ракету можно научить стартовать с земли, с нулевой начальной скоростью. Но это потребует огромных усилий и вложений, которые вряд ли оправдают ожидания разработчиков. Во-первых, для этого необходим гораздо более мощный стартовый двигатель. Есть ли он у Украины — пока неизвестно. Во-вторых, в нормальном исполнении ракета стартует с самолета и уже имеет начальную скорость порядка тысячи километров в час, достаточную для стабилизации в воздухе с помощью оперения. Как она поведет себя при старте с земли, мягко говоря, неясно.

Кроме того, по словам Коровина, есть множество важнейших вопросов, которые без участия "Вымпела" украинскому оборонпрому решить не удастся. "У Украины нет информации по различным вибрациям, всевозможным наводкам, взаимодействию с носителями различного класса, по нагрузкам. Фактически это будет работа с черным ящиком, с имеющейся на руках документацией только по определенным узлам изделия", — добавил эксперт.

Польский военный автомобиль Jelcz 662D Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / PW2 /

Жест отчаяния

Украина — не первая страна, которая пытается подобным образом заполнить пробелы в системе противовоздушной обороны. Такие идеи периодически озвучивают государства, где с разработкой качественного вооружения дела обстоят из рук вон плохо. Так, известен опыт переделки авиационных ракет в бывшей Югославии. Там в середине 1990-х было создано сразу несколько зенитно-ракетных комплексов, буксируемых и самоходных. Сообщалось даже о применении этих установок против американской авиации в ходе агрессии НАТО в 1999-м. Но о боевой эффективности информации не поступало.

Противовоздушная оборона Украины сейчас находится в весьма плачевном состоянии, хотя во времена СССР тут была сосредоточена самая многочисленная и оснащенная группировка средств ПВО в Европе. Только самолетов, по разным источникам, числилось порядка трех тысяч, большинство из них за десятилетия самостийности проданы за рубеж или закончили жизнь на свалке. В наследство Украине достался и приличный парк зенитно-ракетных систем: С-75, С-125, С-200, комплексы "Бук", ЗРС С-300ПТ и ПС 70-80-х годов выпуска. Однако их-за сокращения расходов на ремонт и обслуживание к началу 2000-х в строю осталось лишь несколько дивизионов "трехсоток". Ракеты для этих систем Украина не производит.

Как показывает практика последних лет, договоренности между Польшей и Украиной, скорее всего, останутся на бумаге либо на уровне взаимных обещаний и пожеланий в кулуарах различных международных конференций.