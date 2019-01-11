Войти
11.01.2019
ТАСС

Списанный в 2012 году спутник "Космос-2430" планово сведен с орбиты

180
0
0
Источник изображения: © Руслан Шамуков/ТАСC

Аппарат полностью сгорел в плотных слоях атмосферы, отметили в командовании Воздушно-космических сил РФ

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российский военный спутник "Космос-2430", исключенный из состава орбитальной группировки в 2012 году, утром 5 января был планово сведен с орбиты и сгорел над Атлантическим океаном. Об этом сообщили в четверг журналистам в командовании Воздушно-космических сил РФ.

"5 января в 09:48 мск российский космический аппарат военного назначения "Космос-2430" планово сведен с орбиты. Спутник полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана на высоте около 100 км. Дежурными силами Космических войск ВКС РФ схождение аппарата с орбиты контролировалось на всех участках траектории", - говорится в сообщении.

"Космический аппарат был запущен в 2007 году, а в 2012 году был выведен из состава орбитальной группировки Российской Федерации", - уточнили в ведомстве.

Данные о сходе российского спутника "Космос-2430" с орбиты были ранее опубликованы на сайте Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

Российский космический аппарат "Космос-2430" входил в систему предупреждения о ракетном нападении "Око". Аппарат был выведен в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Молния-М" и предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США.

10.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Плесецк
СПРН
Похожие новости
12.12.2014
Глава российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов встретился с иностранными военными атташе
30.07.2012
Бреши и окна в противоракетном зонтике страны
04.06.2012
Четвертая станция
20.12.2011
Пустой пакет
29.11.2011
ВКО: ответ вызовам времени
10.12.2008
Ракетные войска стратегического назначения развиваются и совершенствуются
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.01 01:53
  • 29
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 11.01 01:13
  • 2
Ненадежный "Оплот": Т-84 грозит уничтожить украинское танкостроение
  • 11.01 01:12
  • 8
Курилы без США: американцы отказались от баз
  • 11.01 01:05
  • 31
Подарки для военных. Какие новинки российская армия получит в 2019-м
  • 11.01 00:36
  • 3
В 2019 году парк морской авиации ВМФ России продолжит пополняться самолетами Су-30СМ и вертолетами Ка-27М
  • 11.01 00:26
  • 11
Источник: в России разрабатывают новую крылатую ракету "Калибр-М"
  • 11.01 00:23
  • 6
Бывший глава ЦРУ назвал Путина "большим подарком" для НАТО
  • 11.01 00:06
  • 7
"Авангард" и другие: о роли новых систем в стратегических силах
  • 11.01 00:05
  • 6
Минобороны усиливает оборону островов Курильской гряды
  • 10.01 23:45
  • 7
"Туполев" вскоре начнёт производство опытных образцов ПАК ДА
  • 10.01 22:22
  • 65
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 10.01 22:08
  • 4
Новые самолеты проектируют на российских суперкомпьютерах и программах
  • 10.01 21:27
  • 10
Американский флот дал залп "золотыми болванками"
  • 10.01 20:33
  • 24
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
  • 10.01 20:12
  • 1
Мобильная РЛС для борьбы с танками поступила по ГОЗ в Центральный военный округ