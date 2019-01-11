Списанный в 2012 году спутник "Космос-2430" планово сведен с орбиты

Аппарат полностью сгорел в плотных слоях атмосферы, отметили в командовании Воздушно-космических сил РФ

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российский военный спутник "Космос-2430", исключенный из состава орбитальной группировки в 2012 году, утром 5 января был планово сведен с орбиты и сгорел над Атлантическим океаном. Об этом сообщили в четверг журналистам в командовании Воздушно-космических сил РФ.

"5 января в 09:48 мск российский космический аппарат военного назначения "Космос-2430" планово сведен с орбиты. Спутник полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана на высоте около 100 км. Дежурными силами Космических войск ВКС РФ схождение аппарата с орбиты контролировалось на всех участках траектории", - говорится в сообщении.

"Космический аппарат был запущен в 2007 году, а в 2012 году был выведен из состава орбитальной группировки Российской Федерации", - уточнили в ведомстве.

Данные о сходе российского спутника "Космос-2430" с орбиты были ранее опубликованы на сайте Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

Российский космический аппарат "Космос-2430" входил в систему предупреждения о ракетном нападении "Око". Аппарат был выведен в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Молния-М" и предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США.