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11.01.2019
ТАСС

Рогозин назвал отмену своего визита в США следствием "второй гражданской войны" в Америке

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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Гендиректор Роскосмоса заявил, что NASA стало жертвой внутренней борьбы в стране

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал отмену своего визита в США результатом идущей в стране "второй гражданской войны".

"Я думаю, что Америка сейчас поглощена по сути дела своей второй гражданской войной", - сказал Рогозин в интервью "России-24", говоря о причинах отмены своего визита.

По словам Рогозина, NASA стало жертвой внутренней борьбы в стране, а вся ситуация с санкционными списками это "безобразие". "Это полное международное беззаконие, и мне абсолютно безразличны те мотивы, которыми руководствовались люди в администрации Обамы или в нынешнем Сенате", - подчеркнул глава Роскосмоса.

Ранее NASA распространило заявление, в котором сообщило, что проинформировало российскую сторону о том, что визит Рогозина в США "необходимо отложить". Также Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства отметило, что новая дата визита пока не назначена.

При этом пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс сообщила, что управление продолжает подготовку визита Рогозина в США, несмотря на критику в Вашингтоне. Ранее некоторые американские чиновники и законодатели выступили с критикой планируемого визита главы Роскосмоса в США.

В октябре директор NASA Джим Брайденстайн в интервью ТАСС сообщил, что хотел бы, чтобы Рогозин в ходе своего визита в Соединенные Штаты выступил в Университете Райса (в Хьюстоне, штат Техас). Он также сообщил, что администрация президента Дональда Трампа приняла решение о временном выводе Рогозина из-под американских санкций с тем, чтобы тот мог совершить поездку в США по приглашению NASA. Рогозин с 2014 года находится под санкциями США в связи с ситуацией вокруг Украины.

10.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
США
Украина
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NASA
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Персоны
Рогозин Дмитрий
Трамп Дональд
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