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11.01.2019
ТАСС

Замминистра обороны РФ обсудил ситуацию в Сирии со старшим помощником МИД Ирана

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Война в Сирии
Война в Сирии.
Источник изображения: vpk-news.ru

Встреча состоялась в рамках визита иранской делегации в Россию

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудил ситуацию в Сирии со старшим помощником министра иностранных дел Ирана Хосейном Джабери Ансари, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Консультации с представителем Ирана провел заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. В центре дискуссии была ситуация в Сирии", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что встреча была проведена в рамках визита иранской делегации в Россию.

10.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Иран
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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