Замминистра обороны РФ обсудил ситуацию в Сирии со старшим помощником МИД Ирана
Война в Сирии.
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Встреча состоялась в рамках визита иранской делегации в Россию
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудил ситуацию в Сирии со старшим помощником министра иностранных дел Ирана Хосейном Джабери Ансари, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.
"Консультации с представителем Ирана провел заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. В центре дискуссии была ситуация в Сирии", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что встреча была проведена в рамках визита иранской делегации в Россию.
10.01.2019
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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