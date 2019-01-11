Замминистра обороны РФ обсудил ситуацию в Сирии со старшим помощником МИД Ирана

Встреча состоялась в рамках визита иранской делегации в Россию

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудил ситуацию в Сирии со старшим помощником министра иностранных дел Ирана Хосейном Джабери Ансари, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Консультации с представителем Ирана провел заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. В центре дискуссии была ситуация в Сирии", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что встреча была проведена в рамках визита иранской делегации в Россию.