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09.01.2019
Военное обозрение

Южнокорейский ЗРПК Biho 2 примет участие в тендере на ПВО для армии США

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Южнокорейская корпорация Hanwha Defense, выигравшая тендер на поставку вооруженным силам Индии зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) Biho, планирует предложить следующее поколение свой системы Biho 2 американской армии в качестве ПВО малой дальности. Об этом сообщает "ВП" со ссылкой на представителя южнокорейской компании.

Biho2

Источник изображения: http://southkoreanmilitary.blogspot.com/

Как заявили разработчики, ЗРПК нового поколения Biho 2 предназначена для уничтожения всех воздушных угроз в ближайшей зоне ПВО в движении и при охране объектов. В отличии от ЗРПК Biho, комплекс нового поколения Biho2 предлагается разместить на шасси новой боевой машины пехоты Redback AS21 88. Вооружение - две 30 или 40 мм пушки со снарядами с воздушным подрывом и зенитные ракеты.

Напомним, что ЗРПК Biho от южнокорейской компании Hanwha Defense выиграл тендер на поставку ПВО малой дальности индийской армии. В конкурсе, кроме южнокорейцев, участвовали российский концерн "Алмаз-Антей" с "Тунгуской" и Тульское КБ Приборостроения с "Панцирем".

Biho

Источник изображения: http://southkoreanmilitary.blogspot.com/

ЗРПК Biho оснащен двумя 30 мм зенитными пушками и четырьмя зенитными управляемыми ракетами. Эффективная дальность стрельбы пушек - 3000 м, скорострельность 1200 выстр/мин. ЗУР поражают цели на дальности 5000 метров. РЛС, установленная на машине, обнаруживает цели на дальности в 21 км. Скорость движения - 60 км/час.

07.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Индия
Россия
США
Южная Корея
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Алмаз-Антей
КБП
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