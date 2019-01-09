Венесуэла получила от Испании запасные части для танков AMX-30 несмотря на эмбарго ЕС

Испанская газета "El País" в материале Miguel Gonzalez "España moderniza los tanques de Venezuela pese al embargo de la UE ("Испания модернизирует венесуэльские танки несмотря на эмбарго ЕС") сообщает, что Испания участвует в программе модернизации танкового парка венесуэльской армии (Ejército de Venezuela), несмотря на режим эмбарго на поставки вооружения и военной техники, введенный Европейским Союзом в отношении этой южноамериканской страны. Межведомственный совет, осуществляющий надзор за испанским военным экспортом (Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa), санкционировал поставку в первом квартале 2018 года правительству Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро (Nicolás Maduro) запасных частей для основных танков AMX-30 на сумму в 20 млн евро.

Основной танк AMX-30V французского производства, состоящий на вооружении сухопутных войск Венесуэлы. На переднем плане 155-мм самоходная гаубица F3 французского производства на базе танка АМХ-13 (c) Taringa.net

Сделка была одобрена уже после того, как Европейский Союз установил 14 ноября 2017 года законодательное ограничение на поставки военного имущества Каракасу. Источники в правительстве Испании, однако, указывают на то, что сам контракт был заключен до указанной даты, а его политическое одобрение состоялось после оной. Ограничительные меры были приняты Европейским Союзом в виду ухудшения внутриполитической и гуманитарной обстановки в Венесуэле и распространялись на всякое имущество, которое может быть использовано в репрессивных целях и для нарушения прав человека. Одновременно ЕС заморозил активы ряда высокопоставленных должностных лиц Венесуэлы. Европейский режим эмбарго предусматривает только два исключения: поставку имущества в гуманитарных целях и в обеспечение деятельности Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений, а также иных региональных международных организаций; «исполнение обязательств по договорам, заключенным до 13 ноября 2017 года, и сопутствующих договоров, заключенных во исполнение основных договоров».

В первом квартале 2018 года, согласно данным «Статистики экспорта военного имущества» (Estadística sobre Exportaciones de Material de Defensa), публикуемой департаментом торговли (Secretaría de Estado de Comercio) испанского министерства промышленности, торговли и туризма (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), Испания продала Венесуэле запасных частей для военной техники на сумму 6216 евро. Но это – сущие пустяки, по сравнению с суммой одобренной правительством, возглавляемым в то время Народной партией (Partido Popular), сделки на поставку комплектующих изделий для танков, оцениваемой в 20 млн евро. Эта сумма на порядок превосходит объем испанского военного экспорта в Венесуэлу в 2017 году (3,5 млн евро) или в 2016 году (2,6 млн евро).

Согласно источникам "El País", экспортная лицензия по указанной сделке имеет своим предметом поставки по программе модернизации 86 основных танков AMX-30 французского производства, состоящих на вооружении сухопутных войск Венесуэлы. Армейское командование Венесуэлы планирует потратить 70 млн евро на модернизацию этих боевых бронированных машин, закупленных еще в 1970 году и уже однажды подвергнутых модернизации силами местной промышленности. Итоги той модернизации оказались плачевными и сопровождались коррупционным скандалом. В этот раз программа модернизации включает установку электронного оборудования и внедрение цифровых технологий, поставщиком которых выступает некая израильская фирма, а ее субподрядчиком и непосредственным исполнителем работ на технике – испанская компания Star Defence Logistic Engineering SL (SDLE).

Отвечая на вопрос о том, почему же эта сделка была одобрена испанским правительством, официальный представитель департамента торговли министерства промышленности, торговли и туризма Испании сослался на «оговорку в санкционном законодательстве ЕС, разрешающую выдачу экспортных лицензий во исполнение уже заключенных контрактов», то есть действовавших до введения режима эмбарго. При этом нельзя не отметить, что всякий экспортный контракт вступает в силу с даты одобрения межведомственным советом соответствующей лицензии, то есть никто не вправе поставлять военное имущество на экспорт без санкции правительства.

Отказ в выдаче экспортной лицензии – не такая уж редкость в практике межведомственного совета. К примеру, в том же первом квартале 2018 года была заблокирована сделка по поставке Ирану материала для изготовления парашютов, а в 2017 году было отказано в выдаче экспортной лицензии на поставку военного имущества в Израиль. Представитель испанского субподрядчика SDLE пояснил, что его компания рассчитывает на получение временной лицензии, позволяющей ей производить обслуживание венесуэльских танков AMX-30. «До настоящего времени мы не получили какого бы то ни было уведомления о приостановке этой нашей деятельности, – добавил он. – Если же мы таковое получим, мы его исполним. А пока мы обязаны исполнять договорные обязательства».

Со стороны bmpd напомним, что сейчас на вооружении венесуэльской армии остаются 80 танков АМХ-30V (из 82 танков АМХ-30В, полученных из Франции в 1972-1974 годах), которыми оснащена 11-я бронетанковая бригада (11 Brigada Blindada "Brigadier Pedro Ruiz Rondon") 1-й пехотной дивизии в Фуэрте-Мара (штат Сулиа) вблизи границы с Колумбией.

По контракту 1988 года стоимостью 136 млн долл 81 танк АМХ-30В и четыре БРЭМ AMX-30D были модернизированы в Венесуэле в вариант AMX-30V. Работы первоначально осуществляло венесуэльское машиностроительно-металлургическое предприятие Metalurgicas Van Dam C.A. при проектной и подрядной роли американской компании Teledyne, однако Metalurgicas Van Dam не справилось с заказом, история сопровождалась коррупционным скандалом и в итоге модернизация танков завершалась в 1990-е годы на танкоремонтном предприятии венесуэльской армии Centro de Mantenimiento de Blindados (CEMABLIN) в Фуэрте-Парамакай близ Валенсии (штат Карабобо). В ходе модернизации танки вместо французских двигателей Hispano-Suiza HS-110 мощностью 680 л.с. получили дизельный двигатель Teledyne Continental AVDS-1790-2C-12-V мощностью 750 л.с. в сочетании с автоматической трансмиссией Allison CD-850-6A. Была установлена также израильская система управления огнем Elbit Systems Lansadot Mk 1, включающая лазерный дальномер и баллистический вычислитель, а также внедрена полноценная стабилизация пушки.

В 2014 году венесуэльская армия начала новую программу модернизации танков AMX-30V, которая дожна заключаться главным образом в оснащении танков AMX-30V современной дублированной (у командира и наводчика) цифровой системой управления огнем. Кроме того, будут установлены электроприводы пушки с цифровым управлением, цифровой метеорологический датчик-мачта, навигационный приемник GPS/ГЛОНАСС, новые дневной и ночной прибор наблюдения механика-водителя, вспомогательная силовая установка мощностью 7 КВт и новые гусеницы. Модернизированные танки AMX-30V получат новое обозначение AMX-30VE. Работы должны осуществляться на CEMABLIN в кооперации с испанской компанией Star Defence Logistic Engineering LC (SDLE, отвечает за общий проект модернизации и интеграцию систем), израильской компанией Duma Optronics (поставщик электронно-оптических систем) и венесуэльской компанией Venproca C.A. (поставщик части импортного оборудования).

В Испании выпуск танков АМХ-30Е осуществлялся по французской лицензии в 1970-1980-е годы, а также осуществлялась их модернизация, поэтому Испания располагает как необходимыми компетенциями, так и значительным количеством запчастей для танков АМХ-30 (уже снятых с вооружения испанской армии).