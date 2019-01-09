В Минобороны РФ заявили, что контролируют действия десантного корабля США в Черном море

Сообщается, что сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" наблюдает за американским десантным транспорт-доком Fort McHenry

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" наблюдает за действиями американского десантного корабля в акватории Черного моря.

Об этом сообщили в Минобороны России.

В российском военном ведомстве пояснили, что сторожевым кораблем ЧФ выполняется "комплекс мероприятий по контролю за действиями" Fort McHenry.

В Минобороны России уточнили, что корабль ВМС США находится в акватории Черного моря с 21:00 мск 6 января 2019 года.

По состоянию на 09:30 мск 7 января Fort McHenry зашел в румынский порт Констанца.