В Минобороны РФ заявили, что контролируют действия десантного корабля США в Черном море
Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый".
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Сообщается, что сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" наблюдает за американским десантным транспорт-доком Fort McHenry
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" наблюдает за действиями американского десантного корабля в акватории Черного моря.
Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском военном ведомстве пояснили, что сторожевым кораблем ЧФ выполняется "комплекс мероприятий по контролю за действиями" Fort McHenry.
В Минобороны России уточнили, что корабль ВМС США находится в акватории Черного моря с 21:00 мск 6 января 2019 года.
По состоянию на 09:30 мск 7 января Fort McHenry зашел в румынский порт Констанца.
07.01.2019
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Права на данный материал
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