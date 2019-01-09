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09.01.2019
ТАСС

В Минобороны РФ заявили, что контролируют действия десантного корабля США в Черном море

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Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый"
Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый".
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Сообщается, что сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" наблюдает за американским десантным транспорт-доком Fort McHenry

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" наблюдает за действиями американского десантного корабля в акватории Черного моря.

Об этом сообщили в Минобороны России.

В российском военном ведомстве пояснили, что сторожевым кораблем ЧФ выполняется "комплекс мероприятий по контролю за действиями" Fort McHenry.

В Минобороны России уточнили, что корабль ВМС США находится в акватории Черного моря с 21:00 мск 6 января 2019 года. 

По состоянию на 09:30 мск 7 января Fort McHenry зашел в румынский порт Констанца.

07.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Румыния
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧФ
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