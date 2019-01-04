Минобороны в 2018 году выделило 1,5 млрд рублей на продление сроков службы ядерных ракет
Общеотраслевая информация, Ракетные комплексы и артиллерия, Атомная промышленность и энергетика, Гос. регулирование и финансирование, Состояние и перспективы ОПК:
Военные осматривают шахту ракеты Тополь-М.
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Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны РФ В 2018 году выделило как минимум 1,56 млрд рублей на продление сроков эксплуатации ядерных ракет, следует из материалов портала госзакупок.
В минувшем году на портале было размещено несколько тендеров общей суммой в 1,56 млрд рублей на "Выполнение работ по выполнению мероприятий в обеспечение продленных сроков эксплуатации ракетных комплексов стратегического назначения 15П135, 15П118М, 15П155, 15П165".
Тендеры предполагают выполнение ряда работ в 2018-2020 годах.
Индексы 15П155 и 15П165 относится к ракетным комплексам "Тополь-М" в подвижной и шахтной версиях, 15П118М - к ракетным комплексам "Воевода", 15П135 - УР-100Н.
03.01.2019
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Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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