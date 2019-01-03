Индонезия закупает грузинские бронированные медицинские эвакуационные машины Didgori

Грузинский веб-ресурс scout-thedeaddistrict.blogspot.com сообщил, что генеральный директор государственного военного научно-технического центра "Дельта" министерства обороны Грузии Уча Дзидзуашвили, выступая 27 декабря 2018 года с докладом об итогах работы этого предприятия в 2018 году, заявил, помимо прочего, что с Индонезией подписан контракт на поставку производимых НТЦ "Дельта" грузинских бронированных медицинских эвакуационных машин Didgori.

Серийные бронированные медицинские эвакуационные машины Didgori AMEV производства государственного военного научно-технического центра "Дельта" министерства обороны Грузии в цеху предприятия. Педположительно, данные машины относятся к новой партии, изготовленной для Саудовской Аравии.Тбилиси, 27.12.2018 (с) scout-thedeaddistrict.blogspot.com

"Подписан контракт, внесена предоплата и ведутся работы" - сообщил Уча Дзидзуашвили. Детли контракта раскрыты не были.

Тким образом, если данная информация подтвердится, то Индонезия стала вторым заказчиком грузинской бронированной медицинской эвакуационной машины Didgori AMEV (Armored Medical Evacuation Vehicle), выполненной на базе бронеавтомобиля Didgori 2 с колесной формулой 4х4, после Саудовской Аравии.

Напомним, что НТЦ "Дельта" подписал в декабре 2015 года контракт на поставку министерству обороны Саудовской Аравии по итогам международного тендера "более 100" бронированных медицинских машин Didgori стоимостью около 100 млн долл. Первая партия из 12 построенных машин была отправлена в Саудовскую Аравию из Грузии уже 30 января 2016 года. Данные машины использовались саудовскими войсками в ходе военной интервенции в Йемене.

В упомянутом выступлении 27 декабря 2018 года Уча Дзидзуашвили также заявил, что НТЦ "Дельта" получил дополнительный контракт на поставку медицинских бронированных машин в Саудовскую Аравию и что "работы выполняются в соответствии с графиком".

Бронированная медицинская эвакуационная машина Didgori AMEV разработки НТЦ "Дельта" является результатом переработки и модернизации конструкции бронеавтомобиля Didgori 2 и также выполнена на шасси коммерческого пикапа Ford F-550 c колесной формулой 4х4. Производство медицинских машин AMEV, как и бронеавтомобилей Didgori, организовано на производственной площадке находящегося под управлением НТЦ "Дельта" предприятия "Тбилавиамшени" (Тбилисский авиационный завод). Следует отметить, что, возможно, базовый бронеавтомобиль Didgori 1/2 является фактически конструкцией негрузинской разработки и, предположительно, был спроектирован по грузинскому заказу какой-либо иностранной компанией.

Согласно официальным данным НТЦ "Дельта", бронированная медицинская эвакуационная машина AMEV имеет пустую массу 8200 кг и полную боевую массу 9800 кг. Длина машины 6553 мм, габаритная ширина 2393 мм, клиренс 500 мм. Экипаж два человека, в транспортном отделении возможна перевозка четырех лежачих раненых на носилках. Машина оснащается дизельным двигателем мощностью 356 л.с. (предположительно, International MaxxForce 7, устанавливавшимся на дизельных вариантах автомобиля Ford F-550 "второго поколения") и способна развивать максимальную скорость по шоссе 120 км/ч и иметь запас хода по шоссе до 500 км. Бронекорпус выполнен с разнесенной системой бронирования из современной особо прочной стальной брони Armox 500T+ шведской компании SSAB и якобы обеспечивает круговой уровень баллистической защиты BR7+ по европейскому стандарту EN1063 (уровень BR7 - защита от усиленной пули 7,62×51 мм патрона НАТО с дистанции 10 м). Заявлено внедрение элементов противоминной защиты.

Бронированная медицинская эвакуационная машина Didgori AMEV (MEDEVAC) производства государственного военного научно-технического центра "Дельта" министерства обороны Грузии (с) НТЦ "Дельта" (via scout-thedeaddistrict.blogspot.com )