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03.01.2019
ЦАМТО

ВМС США заказали дополнительный эсминец класса DDG-51 "Арли Берк"

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Arleigh_Burke_DDG_51
Эсминец УРО «Арли Бёрк» USS Arleigh Burke (DDG-51). Фото: wikipedia.org.

ЦАМТО, 29 декабря. Минобороны США объявило о заключении командованием кораблестроения и вооружения ВМС США с компанией General Dynamics Bath Iron Works (BIW) контракта на строительство дополнительного эсминца класса DDG-51 "Арли Берк".

Соглашение стоимостью 910,723 млн. долл. является реализацией опциона к базовому контракту и предусматривает финансирование постройки эсминца DDG-132 в 2019 ф.г.

Контракт также включает опционы на представление предложений о внесении технических изменений в проект и обслуживание корабля после поставки, реализация которых приведет к увеличению совокупной стоимости до 921,99 млн. долл.

Работы будут выполнены на предприятиях в Бат (шт.Мэн; 65%), Цинциннати (шт.Огайо; 5%), Атланте (шт.Джорджия; 3%), Йорке (шт.Пенсильвания; 2%), Коутсвилле (шт.Пенсильвания; 2%), Фолс-Черч (шт.Вирджиния; 2%), Саус Портленд (шт.Мэн; 1%), Уолполе (шт.Массачусетс; 1%), Эри (шт.Пенсильвания; 1%), Шарлоттсвилле (шт.Вирджиния; 1%), а также других производственных площадках в США. Как ожидается, работы будут завершены к маю 2026 года.

Эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы.

Как сообщал ЦАМТО, 1 декабря в Бостоне (шт.Массачусетс) состоялась церемония ввода в боевой состав ВМС США эскадренного миноносца УРО (DDG-116) "Томас Хаднер" класса "Арли Берк", построенного General Dynamics Bath Iron Works. Он стал 66-ым эскадренным миноносцем класса "Арли Берк" и 36-м эсминцем класса DDG-51, построенным BIW.

В стадии постройки на предприятии General Dynamics Bath Iron Works также находятся эскадренные миноносцы (DDG-118) "Дэниел Инуе", (DDG-120) "Карл М.Левин", (DDG-122) "Джон Басилон" и (DDG-124) "Харви К. Барнум младший".

29.12.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Компании
BIW
General Dynamics
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