Интернет-версия журнала «Авиапанорама» - 2017

Очередной номер журнала «Авиапанорама» — 6-2018 — представлен в интернет-версии на настоящем сайте. Номер отправлен подписчикам, а также информационным агентствам — партнерам журнала и библиотекам.

Обеспечение информационной безопасности на борту воздушного судна

Развитие информационно-вычислительных сетей воздушных судов (ВС) привело к возрастанию потенциала уязвимости комплексов их бортового оборудования от деструктивных воздействий нарушителей. Вторгаясь в работу авиационных систем, они способны не только добывать циркулирующую в них информацию, но и искажать достоверность информации, например, о воздушной обстановке, параметрах самолетовождения, данных коммерческого характера и т.п., что может негативно сказаться на различных процессах управления и организации воздушного движения. ПОДРОБНЕЕ

«Напасть XXI века»: стороны одной «медали»

Ракеты Х-29ТЕ и Х-38МЭ. Источник: www.aviapanorama.ru

Развитие технологий и новые материалы позволили обеспечить достаточно высокий уровень развития беспилотной техники. Анализ многообразия беспилотных авиационных систем (БАС), которое сегодня представляет мировой рынок, а также изучение глубины вовлечения беспилотной техники в вооруженные конфликты показывают, что, в основном, прогресс идет в одном направлении: всемерно снизить долю участия человека в боевых действиях и одновременно упростить процесс взаимодействия человека с техникой. Особенно это заметно на примере развития ударных БАС. ПОДРОБНЕЕ

V Международная неделя авиакосмических технологий

V Международная неделя авиакосмических технологий. Источник: www.aviapanorama.ru

В соответствии с большими вызовами в настоящее время сформулированы семь приоритетных направлений научно-технического развития, по каждому из которых создан соответствующий Совет в РАН. Их задачей является формирование и отбор комплексных программ и проектов полного инновационного цикла. Там, где простая концентрация ресурсов не приводит к успешному решению проблемы, нужны нетривиальные решения, которые должна предложить наука, и необходимо разработать для их воплощения в жизнь комплексные научно-технические программы и проекты. ПОДРОБНЕЕ

«Летающая парта» и принцип обучения «от простого к сложному»

УТС TL-2000 Sting carbon RG. Источник: www.aviapanorama.ru

«Все учебно-тренировочные самолеты объединяет подход к их разработке. Самое главное – более простая конструкция. Определены задачи – чтобы человек понял, что такое взлет- посадка и т.п. Важную роль играет и цена. Простота – это еще и удешевление самолета, что отражается на стоимости обучения. Исходя из этого, лучший подход к летному обучению – самый простой самолет. Простая приборная панель. Никаких vip-салонов. Классическая аэродинамическая схема: моноплан, низкоплан или высокоплан, прямое или трапециевидное крыло, тянущий винт». ПОДРОБНЕЕ

Корабельные самолеты на пути выбора разумной альтернативы

Более 10 лет назад только начинались испытания истребителей КВВП F-35B в серийной конфигурации. К настоящему времени эти самолеты уже поступили на вооружение авиации КМП США, а также осваиваются летчиками ряда государств. Продолжается массовое плановое производство истребителей F-35 модификаций F-35A, F-35B и F-35C для нужд стран-участниц программы создания самолета этого типа. В бюджете МО США на 2019 год четко прописано финансирование производства очередных партий различных модификаций истребителей F-35, в том числе и модификации КВВП. ПОДРОБНЕЕ

Шансы у «господина случая» здесь ничтожны

Система аварийного спасения экипажа космического корабля. Источник: www.aviapanorama.ru

Авиационное прикрытие трассы выведения осуществляется, начиная с дальности от стартового стола в 5 км и заканчивая расчётной точкой выхода КК на орбиту после штатного раскрытия антенных систем и солнечных батарей. Дежурство основных поисково-спасательных сил и средств продолжается, пока КК на околоземной орбите не завершит 1-2 полных витка вокруг планеты. Космонавты при этом успевают выполнить комплекс тестово-проверочных процедур и доложить о том, что все системы жизнеобеспечения функционируют нормально, а экипаж КК приступает к выполнению программы полёта. ПОДРОБНЕЕ

Русская инженерная школа. Михаил Миль и современность

М.Л. Миль проводит совещание. Источник: www.aviapanorama.ru

Генеральный конструктор М.Н.Тищенко, сохранивший школу М.Л. Миля после его смерти, регулярно читал лекции в одном из американских университетов. Он рассказывал, что прокопченные великодержавной американской идеологией студенты никак не могли взять в толк, задавая беспрерывно вопросы, каким образом отсталая во всех отношениях, по их представлениям, страна построила великолепный тяжелый вертолет Ми-26, когда в то же время их родной, замечательный «Боинг» не справился с аналогичной задачей, забросив на полпути проект тяжелого вертолета продольной схемы… ПОДРОБНЕЕ

Космос. Подвиги и ложь о них

Музей космонавтики. Источник: www.aviapanorama.ru

Он совершил 4 полета в космос и 10 выходов в открытый космос, считался в отряде самым летающим, самым смелым и самым образованным космонавтом. На его счету – сложнейшие эксперименты в космосе, 20 научных трудов по их результатам, 4 изобретения и множество добрых и нужных дел. Например, организация и ведение для школьников уроков из космоса. Выпускник МФТИ, Александр Серебров отрицательно отнесся к новому времени, когда в руководстве стали появляться, как он выразился, «ботаники», и в котором все стало делаться только ради денег. ПОДРОБНЕЕ

Записки аварийщика

Началась кропотливая отработка всех цепочек в схеме причинно-следственных связей. Двигатели и редуктор отмели сразу, по записям бортового регистратора они работали вплоть до удара вертолета о землю. Экипаж действовал в критической ситуации грамотно, стремясь увести вертолет подальше от людей, насколько это было возможно. Несущие лопасти разрушились от удара о землю с характерными разрушениями против вращения. А вот лопасти хвостового винта разрушены только две, а третья сохранилась практически не поврежденной. О чем это говорит? Наверное, о том, что… ПОДРОБНЕЕ

Отечественная воздушная оборона на русско-германском фронте в ходе кампании 1915 года

Летчики прапорщик И.Я. Иванов и поручик А.А. Алексеев в кабине своего самолета. Источник: www.aviapanorama.ru

Перед падением вражеский самолет загорелся и, объятый пламенем, рухнул вблизи

русских окопов. Через день русские летчики сбросили на австрийский аэродром фотографии и сообщение, в котором говорилось: ≪Похороны состоялись со всеми воинскими почестями. Над могилой были установлены два почти новых пропеллера ≪Интеграл≫ с надписью по-русски: ≪Австрийским летчикам… героически погибшим 24 июня 1915 г. в воздушном бою≫.

Могилу также украшал венок из искусственных цветов с белой лентой и с надписью: ≪Во восхищении вашей храбрости русский авиаотряд≫. ПОДРОБНЕЕ

Летчицкие рассказы

Советские летчики. Источник: www.aviapanorama.ru

Его драли почти год, негласно признавая при этом, что если бы он не выключил двигатель, то показательное катапультирование было бы на 100%, потому что неведомыми путями Вовчик высосал из фюзеляжных баков абсолютно все. При невырабатываемом остатке в 300 кг удалось слить примерно 150-200 кг керосина. Несколько лет спустя в какой-то методичке из Липецка было наконец-то описано, что выключение двигателя в полете дает увеличение дальности полета на 5-7% по сравнению с дальностью полета на двух двигателях. ПОДРОБНЕЕ

Наш календарь

Календарь Авиапанорама-2019. Источник: www.aviapanorama.ru

Публикации в журнале «Авиапанорама» в 2018 году

Журнал "Авиапанорама". Источник: www.aviapanorama.ru

№№1-6 2018 ПОДРОБНЕЕ