Глава Ильюшина сообщил об испытаниях первого Ил-112В

Алексей Рогозин рассказал, что самолет выполнил первые рулежки на взлетно-посадочной полосе

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Первый опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В совершил пробные рулежки по взлетно-посадочной полосе авиазавода в Воронеже. Об этом в пятницу на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина Алексей Рогозин.

"Ил-112В сегодня выполнил первые рулежки на взлетно-посадочной полосе! Начался самый ответственный этап подготовки к первому полету", - написал Рогозин.

Ранее замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения "Воронежского акционерного самолетостроительного общества" (ВАСО) сообщил журналистам, что первый полет новой машины состоится в конце января 2019 года.

Первый Ил-112В (0101) передан на летно-испытательную станцию ПАО "ВАСО". На самолете проводится комплекс аэродромных отработок, по итогам которых будет дано заключение о готовности к первому полету. Все элементы второго опытного военно-транспортного самолета Ил-112В доставлены на испытания в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени профессора Н. Е. Жуковского.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период, работы по его созданию ведутся с 2014 года. Он способен перевозить до 5 тонн груза и предназначен для транспортировки солдат, военной техники, вооружения и так далее. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. К выпуску планируется в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В).

Ранее сообщалось, что военные намерены заказать 62 машины.