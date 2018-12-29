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29.12.2018
Интерфакс-АВН

Россия занимает 22% мирового рынка экспорта вооружений вопреки санкциям - вице-премьер Борисов

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: © Александра Мудрац/TACC

Этот рынок достаточно волатильный, и нам бы удержать эти позиции

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия удерживает позиции на мировом рынке вооружения, несмотря на американские и европейские санкции, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Россия занимает устойчивое второе место, мы держим около 22% мирового рынка вооружения", - сказал Ю.Борисов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что это очень сложный рынок, на котором спрос и предложение постоянно меняются.

"Тем не менее российской промышленности удалось закрепиться на этом рынке. Мы имеем тесные связи - около 100 стран покупает нашу продукцию. Основные покупатели - это Китай, Индия, Алжир, Вьетнам", - сообщил вице-премьер.

"Общий пакет заказов по экспорту вооружения сегодня составляет $55 млрд, то есть, мы ежегодно закрываем год с результатом где-то свыше $15 млрд. Это - хороший показатель, но дело в том, что этот рынок достаточно волатильный, и нам бы удержать эти позиции", - подчеркнул Ю.Борисов.

28.12.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Алжир
Вьетнам
Индия
Китай
Россия
США
Персоны
Борисов Юрий
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