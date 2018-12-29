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29.12.2018
ТАСС

Российский фрегат "Адмирал Макаров" зашел с деловым визитом на Кипр

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Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров"
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров".
Источник изображения: rg.ru

Фрегат 29 декабря покинет Лимасол и продолжит выполнение поставленных задач в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров", который в настоящее время входит в группировку Военно-морского флота РФ в Средиземном море, совершил деловой заход в порт Лимасол на Кипре, говорится в сообщении, распространенном в пятницу отделом информационного обеспечения флота.

"Фрегат ЧФ "Адмирал Макаров", выполняющий задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне, совершил деловой заход в порт Лимасол Республики Кипр. Корабль Черноморского флота проведет пополнение необходимых запасов материальных средств, а экипаж получит возможность отдыха и совершит экскурсионные прогулки по историческим местам города", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 29 декабря фрегат покинет Лимасол и продолжит выполнение поставленных задач в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море.

"Адмирал Макаров" - корабль из новой серии фрегатов проекта 11356Р/М (также используется обозначение 11357). Это серия многоцелевых фрегатов (сторожевых кораблей) дальней морской зоны, предназначенных для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок и наземных объектов противника, дозорной службы, патрулирования, охраны морских коммуникаций.

Фрегаты вооружены восемью пусковыми установками ракетного комплекса "Калибр-НК". Эти ракеты могут поражать надводные, береговые и подводные цели на расстоянии до 2,6 тыс. км. Также корабли проекта вооружены зенитными ракетными и артиллерийскими комплексами "Штиль-1", "Палаш" и АК-630М, универсальными артиллерийскими установками А-190 калибра 100 мм, торпедными аппаратами и реактивной бомбометной установкой РБУ-6000. На фрегате имеются взлетно- посадочная площадка и ангар для противолодочного вертолета (Ка-27 или Ка-31).

28.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Кипр
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
А-190
АК-630 Ласка
Ка-27
РБУ-6000
Проекты
1135 Буревестник
Калибр КР
ЧФ
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