Вице-премьер Юрий Борисов рассказал, как рождался проект "Авангард"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Проект по созданию ракеты с блоком "Авангард" могли закрыть четыре года назад, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Он пояснил, что "комплекс рождался достаточно тяжело".

"Еще четыре года назад на совещании у верховного главнокомандующего обсуждали, оставлять его или закрывать. Верховный главнокомандующий задал вопрос главному конструктору, тот ему убедительно ответил: "Дайте нам еще один шанс". И они его использовали", — рассказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24".

Двадцать шестого декабря Минобороны по поручению президента провело успешный испытательный пуск ракеты с блоком "Авангард". Она стартовала из района Домбаровский в Оренбуржье и поразила цель на Камчатке примерно в шести тысячах километров.

Таким образом, программа летных испытаний полностью выполнена и позволяет поставить комплекс на вооружение.

Первый полк комплексов с блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии РВСН в следующем году.

"Авангард" — "новые слово" в мировой оборонной промышленности: боевой блок способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха (скорость звука) более чем в двадцать раз.