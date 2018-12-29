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29.12.2018
РИА Новости

Вице-премьер Юрий Борисов рассказал, как рождался проект "Авангард"

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Запуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком
Запуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Проект по созданию ракеты с блоком "Авангард" могли закрыть четыре года назад, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Он пояснил, что "комплекс рождался достаточно тяжело".

"Еще четыре года назад на совещании у верховного главнокомандующего обсуждали, оставлять его или закрывать. Верховный главнокомандующий задал вопрос главному конструктору, тот ему убедительно ответил: "Дайте нам еще один шанс". И они его использовали", — рассказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24".

Двадцать шестого декабря Минобороны по поручению президента провело успешный испытательный пуск ракеты с блоком "Авангард". Она стартовала из района Домбаровский в Оренбуржье и поразила цель на Камчатке примерно в шести тысячах километров.

Таким образом, программа летных испытаний полностью выполнена и позволяет поставить комплекс на вооружение.

Первый полк комплексов с блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии РВСН в следующем году.

"Авангард" — "новые слово" в мировой оборонной промышленности: боевой блок способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха (скорость звука) более чем в двадцать раз.

28.12.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
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