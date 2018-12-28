Войти
28.12.2018
Военное обозрение

Стало известно, какой скорости достиг "Авангард" во время лётных испытаний

562
1
0

Зампред правительства РФ Юрий Борисов прокомментировал успешные испытания гиперзвукового стратегического ракетного комплекса (ГСРК) "Авангард". Напомним, что в результате лётных испытаний, за которым наблюдал президент России, боевые части комплекса успешно достигли целей на Камчатке.

Источник изображения: Минобороны РФ

Юрий Борисов сообщил, какую скорость набрали боевые блоки "Авангарда". По его словам эта скорость составила около 27 скоростей звука.

ТАСС приводит заявление вице-премьера:

Последние испытания показали, что он достиг скоростей, близких к 30 Махам. Около 27 Махов он набрал скорость.

Ранее сообщалось, что комплекс способен достигать скоростей порядка 20-25 М.

На этом фоне обращают на себя внимание комментарии в зарубежных СМИ по поводу испытаний ГСРК "Авангард" в России и заявлений о скором формировании первого полка этих комплексов в составе ВС РФ. В комментариях высмеиваются те "эксперты", которые ещё совсем недавно заявляли, что у России никакого гиперзвукового оружия нет, а есть лишь "анимационные его презентации".

Примечательно, что те самые эксперты, которые рассуждали о "путинской анимации", сегодня как воды в рот набрали – очевидно, подыскивают слова, чтобы попытаться объяснить ситуацию, которая показали их реальный уровень "военной экспертности".

Напомним, что гиперзвуковые блоки "Авангарда" имеют способность к маневрированию на гиперзвуковых скоростях. Это делает их неуязвимыми для любых существующих систем ПРО и тех противоракетных систем, которые могут появиться у потенциальных противников в ближайшем будущем.

27.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
15.03.2018
В США отказались признать "Кинжал" гиперзвуковой ракетой
13.03.2018
Минобороны заключило контракт на производство системы "Авангард"
25.08.2017
Российский перспективный комплекс Дальней авиации вооружат ракетами "воздух-земля" и "воздух-воздух"
29.05.2017
Юрий Борисов: "Оружие, надёжное и современное"
15.08.2016
ВКС России в этом году получили более 30 новых самолетов и вертолетов
14.03.2013
Новая индустриализация страны начинается с оборонки
1 комментарий
№1
28.12.2018 17:40
Опять не пишут с каким носителем были проведены испытания Авангарда, если это УР-100, то что мешает начать формировать штатную дивизию из 5 полков по 6 ШПУ.
На складах РВСН "пылятся" 30 ед полученных от Украины носителей УР-100, только прикручивай боевые блоки Авангард и в  готовые  шахты на боевое дежурство.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.12 18:44
  • 1
Станет ли украинская БМП-У конкурентом российскому "Курганцу-25"?
  • 28.12 18:36
  • 2
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 28.12 18:34
  • 1
Более 40 модернизированных БТР-82А получили подразделения общевойсковой армии ЗВО в Брянской области
  • 28.12 18:31
  • 9
Дамаск не для битья: ПВО Сирии показала новые возможности
  • 28.12 17:40
  • 1
Стало известно, какой скорости достиг "Авангард" во время лётных испытаний
  • 28.12 17:36
  • 4
Не допустим: Анкара защитит С-400 от американцев
  • 28.12 17:28
  • 2
Создатель "Тополя-М" и "Булавы" объяснил отличие Москвы от Киева
  • 28.12 17:27
  • 34
В Кремле рассказали об успешном пуске комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком
  • 28.12 17:22
  • 2
Русские потрошители
  • 28.12 16:32
  • 3
Курский авиаполк завершил перевооружение на истребители Су-30СМ
  • 28.12 16:28
  • 2
Вертолет Ми-28НЭ научили управлять ударными беспилотниками
  • 28.12 16:27
  • 3
Washington Examiner (США): что новое гиперзвуковое оружие Путина означает для Америки
  • 28.12 16:26
  • 3
The National Interest (США): единственная причина, по которой российский истребитель Су-57 не изменит сложившуюся ситуацию
  • 28.12 16:15
  • 7
В Ростехе создают новый ракетный комплекс "Булат"
  • 28.12 15:38
  • 3
Сухопутные войска Таиланда приняли вторую партию танков VT4