Стало известно, какой скорости достиг "Авангард" во время лётных испытаний

Зампред правительства РФ Юрий Борисов прокомментировал успешные испытания гиперзвукового стратегического ракетного комплекса (ГСРК) "Авангард". Напомним, что в результате лётных испытаний, за которым наблюдал президент России, боевые части комплекса успешно достигли целей на Камчатке.

Источник изображения: Минобороны РФ

Юрий Борисов сообщил, какую скорость набрали боевые блоки "Авангарда". По его словам эта скорость составила около 27 скоростей звука.

ТАСС приводит заявление вице-премьера:

Последние испытания показали, что он достиг скоростей, близких к 30 Махам. Около 27 Махов он набрал скорость.

Ранее сообщалось, что комплекс способен достигать скоростей порядка 20-25 М.

На этом фоне обращают на себя внимание комментарии в зарубежных СМИ по поводу испытаний ГСРК "Авангард" в России и заявлений о скором формировании первого полка этих комплексов в составе ВС РФ. В комментариях высмеиваются те "эксперты", которые ещё совсем недавно заявляли, что у России никакого гиперзвукового оружия нет, а есть лишь "анимационные его презентации".

Примечательно, что те самые эксперты, которые рассуждали о "путинской анимации", сегодня как воды в рот набрали – очевидно, подыскивают слова, чтобы попытаться объяснить ситуацию, которая показали их реальный уровень "военной экспертности".

Напомним, что гиперзвуковые блоки "Авангарда" имеют способность к маневрированию на гиперзвуковых скоростях. Это делает их неуязвимыми для любых существующих систем ПРО и тех противоракетных систем, которые могут появиться у потенциальных противников в ближайшем будущем.