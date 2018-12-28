Дамаск не для битья: ПВО Сирии показала новые возможности

Как российские АСУ помогли отразить нападение ВВС Израиля

Сирийские силы ПВО вечером 25 декабря удачно отбили массированное воздушное нападение ВВС Израиля благодаря российским автоматизированным системам управления (АСУ). Эти изделия были поставлены Дамаску сразу после трагической гибели самолета-разведчика Ил-20М над Средиземным морем.

По данным российского военного ведомства, вечером 25 декабря шесть истребителей F-16 ВВС Израиля вошли в воздушное пространство Ливана. Оттуда они нанесли удар по объектам в районе Дамаска 16 высокоточными управляемыми бомбами GBU-39. Сирийские ПВО уничтожили 14 израильских авиабомб. Две GBU-39 всё же упали на территорию логистического центра 138-й бригады сирийской армии, который расположен в 7 км западнее Дамаска.

При этом израильские военные летчики создали угрозу двум пассажирским самолетам, заходившим на посадку в аэропортах Дамаска и Бейрута. Для предотвращения трагедии были установлены ограничения на применение сирийскими правительственными войсками средств ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что позволило авиадиспетчерам в Дамаске увести пассажирский самолет из опасного района.

Как рассказали "Известиям" несколько источников, знакомых с ситуацией, впервые во время отражения удара сирийские военные применили автоматизированную систему управления средствами ПВО. Она позволила в режиме реального времени передавать координаты целей зенитным ракетно-пушечным комплексам "Панцирь". В ходе атаки сирийские зенитчики смогли оперативно обмениваться информацией и распределить цели. В воздушном бою из-за сложной воздушной ситуации не приняли участие зенитные ракетные системы С-300.

Правительство Ливана готовит срочную жалобу в Совбез ООН. Сразу после завершения налета в соцсетях появилась видеозапись действий самолета ВВС Израиля в небе Ливана. В роликах видно, что машина маневрирует и от нее отделяются яркие светящиеся шары. Вечером 25 декабря пресс-служба минобороны Израиля выпустила пресс-релиз, где сообщалось, что израильские военные задействовали систему противоракетной обороны для перехвата "зенитной ракеты, выпущенной из Сирии".

Воздушное пространство Ливана постоянно используется израильскими ВВС при атаках северных и центральных районов Сирии, заявил "Известиям" военный эксперт Антон Лавров.

— Бомбы GBU-39 сбить труднее, чем крылатые ракеты, — рассказал "Известиям" Антон Лавров. — Мы увидели, что работа по совершенствованию сирийских ПВО идет в правильном направлении. Ливанское небо становится небезопасным для израильских ВВС. На появившемся видео самолета F-16 над Ливаном видно, что он спешно отстреливает тепловые ловушки, после чего пропадает с экрана. Не исключено, что летчику пришлось совершить экстренный противоракетный маневр.

При применении автоматизированной системы офицерам ПВО не надо тратить время на обработку информации, рассказал "Известиям" экс-начальник зенитных ракетных войск ВВС России Александр Горьков. Командиру остается лишь следить за изменением обстановки, определить более опасную для охраняемого объекта цель и принять решение об уничтожении.

— На большой дальности цель может сопровождать комплекс С-300 либо РЛС радиотехнических войск, — рассказал Александр Горьков. — А по мере ее приближения командир может переназначать цель для систем меньшей дальности, к примеру "Тор" или "Панцирь". При разделении цели (то есть когда самолет пускает ракету или сбрасывает бомбу) все средства, которые ее вели, сразу докладывают об этом командиру группировки, и он уже принимает решение. Если самолет "в ручном режиме" сопровождают радиотехнические войска, то каждой цели присваивают номера. А если вычисления производит автоматизированная система управления, она сама определяет более скоростной объект как отдельно летящую цель и назначает ее как подлежащую первоочередному уничтожению.

Предыдущий большой авианалет израильских ВВС по объектам в Сирии произошел 17 сентября. Истребители F-16 ударили по нескольким целям на юге страны. В результате ответного огня сирийского ПВО погиб российский самолет-разведчик Ил-20М. Россия обвинила Израиль в провокационных действиях и возложила на него вину за трагедию.

Алексей Рамм, Роман Крецул, Богдан Степовой