Войти
28.12.2018
Известия.ru

Дамаск не для битья: ПВО Сирии показала новые возможности

1535
9
+4
Истребитель F-15 ВВС Израиля
Истребитель F-15 ВВС Израиля.
Источник изображения: © AP Photo / Ariel Schalit

Как российские АСУ помогли отразить нападение ВВС Израиля

Сирийские силы ПВО вечером 25 декабря удачно отбили массированное воздушное нападение ВВС Израиля благодаря российским автоматизированным системам управления (АСУ). Эти изделия были поставлены Дамаску сразу после трагической гибели самолета-разведчика Ил-20М над Средиземным морем.

По данным российского военного ведомства, вечером 25 декабря шесть истребителей F-16 ВВС Израиля вошли в воздушное пространство Ливана. Оттуда они нанесли удар по объектам в районе Дамаска 16 высокоточными управляемыми бомбами GBU-39. Сирийские ПВО уничтожили 14 израильских авиабомб. Две GBU-39 всё же упали на территорию логистического центра 138-й бригады сирийской армии, который расположен в 7 км западнее Дамаска.

При этом израильские военные летчики создали угрозу двум пассажирским самолетам, заходившим на посадку в аэропортах Дамаска и Бейрута. Для предотвращения трагедии были установлены ограничения на применение сирийскими правительственными войсками средств ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что позволило авиадиспетчерам в Дамаске увести пассажирский самолет из опасного района. 

Как рассказали "Известиям" несколько источников, знакомых с ситуацией, впервые во время отражения удара сирийские военные применили автоматизированную систему управления средствами ПВО. Она позволила в режиме реального времени передавать координаты целей зенитным ракетно-пушечным комплексам "Панцирь". В ходе атаки сирийские зенитчики смогли оперативно обмениваться информацией и распределить цели. В воздушном бою из-за сложной воздушной ситуации не приняли участие зенитные ракетные системы С-300. 

Правительство Ливана готовит срочную жалобу в Совбез ООН. Сразу после завершения налета в соцсетях появилась видеозапись действий самолета ВВС Израиля в небе Ливана. В роликах видно, что машина маневрирует и от нее отделяются яркие светящиеся шары. Вечером 25 декабря пресс-служба минобороны Израиля выпустила пресс-релиз, где сообщалось, что израильские военные задействовали систему противоракетной обороны для перехвата "зенитной ракеты, выпущенной из Сирии".

Воздушное пространство Ливана постоянно используется израильскими ВВС при атаках северных и центральных районов Сирии, заявил "Известиям" военный эксперт Антон Лавров.

— Бомбы GBU-39 сбить труднее, чем крылатые ракеты, — рассказал "Известиям" Антон Лавров. — Мы увидели, что работа по совершенствованию сирийских ПВО идет в правильном направлении. Ливанское небо становится небезопасным для израильских ВВС. На появившемся видео самолета F-16 над Ливаном видно, что он спешно отстреливает тепловые ловушки, после чего пропадает с экрана. Не исключено, что летчику пришлось совершить экстренный противоракетный маневр.

При применении автоматизированной системы офицерам ПВО не надо тратить время на обработку информации, рассказал "Известиям" экс-начальник зенитных ракетных войск ВВС России Александр Горьков. Командиру остается лишь следить за изменением обстановки, определить более опасную для охраняемого объекта цель и принять решение об уничтожении.

— На большой дальности цель может сопровождать комплекс С-300 либо РЛС радиотехнических войск, — рассказал Александр Горьков. — А по мере ее приближения командир может переназначать цель для систем меньшей дальности, к примеру "Тор" или "Панцирь". При разделении цели (то есть когда самолет пускает ракету или сбрасывает бомбу) все средства, которые ее вели, сразу докладывают об этом командиру группировки, и он уже принимает решение. Если самолет "в ручном режиме" сопровождают радиотехнические войска, то каждой цели присваивают номера. А если вычисления производит автоматизированная система управления, она сама определяет более скоростной объект как отдельно летящую цель и назначает ее как подлежащую первоочередному уничтожению.

Предыдущий большой авианалет израильских ВВС по объектам в Сирии произошел 17 сентября. Истребители F-16 ударили по нескольким целям на юге страны. В результате ответного огня сирийского ПВО погиб российский самолет-разведчик Ил-20М. Россия обвинила Израиль в провокационных действиях и возложила на него вину за трагедию.


Алексей Рамм, Роман Крецул, Богдан Степовой

27.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ливан
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-16
GBU-39
С-300
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Похожие новости
12.12.2018
ЦАХАЛ боится попасть в ад
17.10.2018
F-35 в сирийской ловушке
25.09.2018
Арабский "Фаворит". К чему приведут поставки С-300 в Сирию
25.09.2018
Перечеркнуть одним ударом
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
9 комментариев
№1
28.12.2018 08:24
Видимо нужно заявить о бесполетной зоне и сбивать самолеты ВВС Израиля еще на подходе к границам Сирии...Других возможностей общения бандитские выходки Израиля не оставляют...
+2
Сообщить
№2
28.12.2018 11:59
Заявлять и делать - разные вещи. С заявлениями у МО РФ никаких проблем нет.
+1
Сообщить
№3
28.12.2018 13:07
Цитата, Израильтянин сообщ. №2
Заявлять и делать - разные вещи. С заявлениями у МО РФ никаких проблем нет.
Жизнь предполагает перемены. Уже сегодня Израилю нечем защищаться от возможного ракетного удара со стороны Ирана. Завтра преподнесет очередной сюрприз. С этой точки зрения неразумно провоцировать соседей.
+1
Сообщить
№4
28.12.2018 13:27
Цитата, q
Завтра преподнесет очередной сюрприз. С этой точки зрения неразумно провоцировать соседей

Ох , и эти люди запрещают нам ковырятся в носу. Ну смешно аж , кто дружит с соседями -так как вы , этож поискать надо :))))
0
Сообщить
№5
28.12.2018 14:23
Цитата, Израильтянин сообщ. №4
Ох , и эти люди запрещают нам ковырятся в носу. Ну смешно аж , кто дружит с соседями -так как вы , этож поискать надо
Необходимости бомбить соседей у вас нет. Налеты на Сирию выглядят как нахальные, ничем не спровоцированные действия.
Арабы вас ненавидят не от врожденной дикости, а за конкретные вещи. Гитлер указал на еврейство, как на враждебное государство без территории, пытающееся спровоцировать социальные беспорядки в Германии. Т.е. он изначально не был настроен против евреев. Персидский царь, завоевав Вавилон, освободил евреев и удостоил милостей, т.е. опять же изначально все было хорошо.
История полна свидетельств до чего доводило вас провоцирование окружающих.
+2
Сообщить
№6
28.12.2018 15:34
Пора разрушить все аэродромы в Израиле. Шакалу надо вырвать вонючие зубы
0
Сообщить
№7
28.12.2018 15:55
Цитата, ID: 1701 сообщ. №6
Пора разрушить все аэродромы в Израиле. Шакалу надо вырвать вонючие зубы
Тут более глубокая проблема. Пока США хозяева в регионе, они диктуют мировые цены на нефть. Стоит цене пойти в гору, как по приказу США создается переизбыток добычи. Израиль же выступает чем-то вроде цепного проамериканского пса. Но многое зависит и от самого Израиля, в конце-концов концепция господства могла бы реализовываться как-то иначе.
Кстати, а отчего именно аэродромы? Согласитесь, если в драке Вас бьют кулаками, то в ответ Вы бьете не по кулакам, а по морде.
+1
Сообщить
№8
28.12.2018 18:08
Об Израиль уже многие сломали зубы, и не из за гипер крепости самого Израиля, а потому что Сам Бог , сотворивший небо и землю защищает его, достаточно посмотреть на карту и увидеть чудо , страны практически нет на карте среди их врагов, но по силе с ней не сравниться ни одна из мусульманских стан, на ближнем востоке, даже когда СССР вооружала их. Посмотрите что стало со странами агрессороми через 40 лет после войны судного дня. Россия повторяет ошибку СССР, вооружая врагов Израиля, как бы ей опять не стать противником Бога!
0
Сообщить
№9
28.12.2018 18:31
Roman Percev, замути еще какую нибудь частушку из каббалы
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.12 18:46
  • 2
Конвертируемый топливозаправщик Ил-78М-90А начал заводские летные испытания
  • 28.12 18:44
  • 1
Станет ли украинская БМП-У конкурентом российскому "Курганцу-25"?
  • 28.12 18:36
  • 2
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 28.12 18:34
  • 1
Более 40 модернизированных БТР-82А получили подразделения общевойсковой армии ЗВО в Брянской области
  • 28.12 18:31
  • 9
Дамаск не для битья: ПВО Сирии показала новые возможности
  • 28.12 17:40
  • 1
Стало известно, какой скорости достиг "Авангард" во время лётных испытаний
  • 28.12 17:36
  • 4
Не допустим: Анкара защитит С-400 от американцев
  • 28.12 17:28
  • 2
Создатель "Тополя-М" и "Булавы" объяснил отличие Москвы от Киева
  • 28.12 17:27
  • 34
В Кремле рассказали об успешном пуске комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком
  • 28.12 17:22
  • 2
Русские потрошители
  • 28.12 16:32
  • 3
Курский авиаполк завершил перевооружение на истребители Су-30СМ
  • 28.12 16:28
  • 2
Вертолет Ми-28НЭ научили управлять ударными беспилотниками
  • 28.12 16:27
  • 3
Washington Examiner (США): что новое гиперзвуковое оружие Путина означает для Америки
  • 28.12 16:26
  • 3
The National Interest (США): единственная причина, по которой российский истребитель Су-57 не изменит сложившуюся ситуацию
  • 28.12 16:15
  • 7
В Ростехе создают новый ракетный комплекс "Булат"