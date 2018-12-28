Россия на 10-15 лет опережает США в сфере ядерного оружия, считает академик Соломонов

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - США отстали от России на 10-15 лет в сфере развития ядерного оружия, считает главный конструктор Московского института теплотехники, академик РАН Юрий Соломонов.

"Действительно, имеет место опережение американцев минимум на 10-15 лет. Это не значит, что они этого не сделают. Если займутся, лет через 10-15 смогут сделать то же самое", - сказал Ю.Соломонов в интервью газете "Аргументы недели".

"То, чем мы сегодня обладаем по сравнению с американскими аналогами - с точки зрения инвариантности к меняющимся внешним условиям. Ну, например, это появление более совершенных систем ракетной обороны. Например, нанесение ответного удара в более жестоких условиях упреждающего удара, живучести, сохранение средств боевого управления и связи в критических ситуациях неожиданной агрессии и т.д., всё это создало наше преимущество", - объяснил он.

По мнению академика, отставание США связано с подходом к развитию ядерных сил, отличающимся от российского. "У них же начиная с 60-70-х годов минувшего века происходит не смена, а модернизация тех же "Минитменов". Сегодня срок их службы продлён до 2030 года", - сказал ученый.

Россией же еще с советских времен принята другая схема, отметил Ю.Соломонов, "когда вместо снимаемых с вооружения систем создавались новые".