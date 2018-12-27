Эксперт: выход США из договора по ПРО подстегнул к созданию "Авангарда"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Наиболее интенсивная работа по созданию гиперзвукового комплекса "Авангард" велась после выхода США из договора об ограничении систем противоракетной обороны, российской промышленности удалось в короткие сроки создать уникальное оружие, считает российский военный эксперт Виктор Мураховский.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 26 декабря Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина провело успешный испытательный пуск ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард". Ракета стартовала из позиционного района Домбаровский в Оренбуржье и поразила цель на Камчатке, примерно в 6 тысячах километров. Таким образом, программа летных испытаний ракеты комплекса "Авангард" полностью выполнена и позволяет поставить комплекс на вооружение в установленные сроки.

"Определенное время эта работа практически не финансировалась, я имею в виду 1990-е годы. Потом финансирование было возобновлено. Особенно интенсивно работа велась после выхода США их договора по противоракетной обороне. В итоге мы получили позитивный результат за короткий срок", - сказал РИА Новости Мураховский.

По его словам, первый задел был создан еще в советское время. Тогда изделие называлось 15Ю71 и позднее было переименовано в 4202, а уже после этого появилось название "Авангард".

Эксперт напомнил, что сейчас эти комплексы уже начали серийно производить. Кроме того, уже известно, что 13-я ракетная Оренбургская Краснознаменная дивизия со 2019 года будет оснащаться этими комплексами.

О выходе США в одностороннем порядке из договора ПРО было объявлено 13 декабря 2001 года. Он сохранял свою силу еще шесть месяцев – до 12 июня 2002 года.