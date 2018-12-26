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26.12.2018
Известия.ru

"Росатом" отчитался о выполнении гособоронзаказа

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Росатом
Росатом.
Источник изображения: РИА Новости/Евгений Биятов

"Росатом" в 2018 году полностью выполнил государственный оборонный заказ, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, надежное обеспечение обороноспособности России является главным приоритетом работы атомной отрасли. В этой связи он отметил, что российский холдинг совместно с Минобороны гарантируют реализацию политики страны в области ядерного сдерживания.

"Успешно выполнен государственный оборонный заказ предприятиями ядерного оружейного комплекса. За этим стоит труд десятков тысяч работников, которые самоотверженно и высокопрофессионально добиваются результатов", — говорится в новогоднем поздравлении Лихачева работникам российской атомной отрасли.

Он добавил, что сегодня ядерный оружейный комплекс "Росатома" работает не только на поддержание работоспособности и модернизации ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с совершенно новыми характеристиками.

20 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в мире растет тенденция к недооценке опасности ядерной войны.

По его словам, сейчас одной из главных угроз безопасности является развал международной системы сдерживания вооружений, к которому подталкивает решение США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Российский лидер отметил, что случае худшего сценария РФ сделает всё необходимое для своей защиты.

 

25.12.2018
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