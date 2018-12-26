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26.12.2018
Lenta.ru

В России признали невозможность объяснить дыру "Союза МС-09"

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Обследование обшивки "Союз МС-09"
Обследование обшивки пилотируемого корабля "Союз МС-09".
Источник изображения: @roscosmosofficial

Установить точное происхождение отверстия в обшивке пилотируемого корабля "Союз МС-09" практически невозможно, поэтому вопрос о причинах появления пробоины может оставаться открытым многие годы. Такого мнения придерживаются опрошенные "Известиями" российские эксперты в области материаловедения.

Издание отмечает, что место и время возникновения дыры могло бы установить исследование герметика, которым было заделано отверстие. Подобная экспертиза проводится тремя способами: натурным экспериментом с анализом возраста суспензии, изучением условий ее затвердевания и химическим анализом внутренней структуры герметика.

Например, в первом случае, по мнению старшего научного сотрудника Центра композиционных материалов МИСиС Андрея Степашкина, точность полученных результатов определяется соблюдением технических регламентов при нанесении герметика. "При этом как на Земле, так и в космосе злоумышленники могли нанести герметик, не посмотрев в инструкцию. Тогда вероятность ошибки достаточно высока", — считает эксперт.

В декабре сообщалось, что выход в открытый космос россиян Олега Кононенко и Сергея Прокопьева, в ходе которого было обследовано отверстие в корпусе пилотируемого корабля "Союз МС-09", не был отработан в полной мере на наземных тренажерах. Тогда же стало известно, что причина нештатной работы пирозамков в российских "Союзе ТМА-10" и "Союзе ТМА-11", из-за которой данные пилотируемые космические корабли совершили спуски по неуправляемым баллистическим траекториям, до сих пор неизвестна.

В августе стало известно об утечке воздуха на МКС, источником которой стало отверстие в "Союз МС-09", пристыковавшегося к станции в июне. Визуальное исследование показало, что дыра появилась в результате преднамеренного воздействия сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать отверстие, а в декабре — совершить выход в открытый космос для наружного обследования.

25.12.2018
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Страны
Россия
Проекты
МКС
Союз ПКК
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