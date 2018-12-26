Более десяти комплексов с БЛА "Элерон" и "Орлан-10" поступили по ГОЗ в войска ЦВО в Сибири и Поволжье

ЦАМТО, 25 декабря. На вооружение войск Центрального военного округа в Сибири и Поволжье поступили по гособоронзаказу более 10 комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) "Элерон-3" и "Орлан-10".

Новая техника поступила в сформированное в начале декабря подразделение БЛА горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Туве, а также в артиллерийские бригады, расположенные в Кемеровской и Оренбургской областях. Новая техника обеспечит ведение воздушной разведки, выдачу целеуказаний для ударных и огневых средств ракетных войск и артиллерии, а также корректировку огня артиллерии в режиме реального времени на максимальных дальностях.

Комплекс с БЛА "Орлан-10" предназначен для ведения воздушной оптико-электронной разведки, выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам, воздушной радиоразведки, блокирования сотовой связи стандарта GSM, искажения навигационного поля системы GPS. Его полезная нагрузка включает сменные модули с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции.

Беспилотник "Элерон-3" – специальное разведывательное средство ближнего радиуса действия. Серийные беспилотники "Элерон-3" способны нести модуль с ИК-камерой и телевизионной низкоуровневой камерой или модуль с телевизионной камерой и тепловизором. Беспилотник способен развивать скорость до 130 км/ч и подниматься на высоту до 4 тыс. м., сообщает пресс-служба Центрального военного округа.