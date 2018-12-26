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26.12.2018
ТАСС

Источник: в России начались подводные испытания беспилотного аппарата "Посейдон"

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Океанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система "Посейдон".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Собеседник агентства уточнил, что тесты проводятся пока в рамках опытно-конструкторских работ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Подводные испытания способного нести ядерные боезаряды стратегического беспилотного аппарата "Посейдон", о разработке которого в послании Федеральному собранию рассказал президент РФ Владимир Путин, начались в России. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В морской акватории, защищенной от средств разведки вероятного противника, ведется подводная отработка ядерной энергетической установки необитаемого аппарата "Посейдон", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что реактор установлен в корпус действующего аппарата, однако тесты проводятся пока в рамках опытно-конструкторских работ, а не полноценных ходовых испытаний.

Источник сообщил, что в качестве носителя беспилотника используется одна из атомных подлодок ВМФ. Собеседник добавил, что работы по аппарату включены в госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы. "Посейдон" должен быть передан ВМФ до конца действия этой программы", - отметил он.

О создаваемом в России беспилотном подводном аппарате с ядерной энергетической установкой впервые рассказал президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте этого года. Президент тогда сообщил, что эти беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами и будут способны уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки и так далее.

Аппараты "Посейдон" вместе с носителями - атомными подводными лодками - входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что создаваемый в России беспилотный подводный аппарат "Посейдон" будет способен нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн для уничтожения военно-морских баз противника.

25.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
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