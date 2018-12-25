Войти
25.12.2018
ИноСМИ

Мозговой центр: НАТО должна подготовиться к противодействию быстрому российскому вторжению в Европу (Military Times, США)

514
0
0
Американские военные в Польше
Американские военные в Польше.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

В статье приводится мнение высокопоставленных американских военных, пытающихся оправдать усиление войск НАТО в Восточной Европе пресловутой «российской угрозой». В связи с этим, с их точки зрения, необходимо не только увеличить присутствие войск США в Польше, но и закрепить их присутствие на польской территории на постоянной основе.


Россия имеет достаточно сил, чтобы быстро разбить развернутые войска США и НАТО и захватить территории некоторых стран Европы, прежде чем прибудет подкрепление. Поэтому союзникам следует подготовиться, чтобы иметь возможность отразить российскую атаку быстро.

Как говорится в отчете, который для Atlantic Council подготовили бывший командир войск НАТО генерал Филипп Бридлав и бывший заместитель генерального секретаря альянса Александр Вершбоу, для сдерживания России и укрепления сил альянса, необходимо разместить тщательно сбалансированный состав из постоянных и ротационных войск в Польше и в регионе.

По мнению военных, Владимир Путин хочет перечеркнуть результаты холодной войны и основанный на правилах порядок, который был гарантом безопасности в Европе после Второй мировой войны. Бридлав и Вершбоу указывают на то, как Москва оккупировала части территорий Украины и Грузии, усиливает Западный военный округ и Калининград, а также ведет гибридную войну против Запада, чтобы посеять нестабильность.

Пентагон тоже перестраивается на противостояние против "больших государств", ориентируя свои силы под потребности потенциального конфликта с Россией или Китаем. Авторы отчета признают, что с 2014 года США и НАТО предприняли определенные шаги, чтобы противостоять российским провокациям. Америка отправила в Европу бронетанковую бригаду, которая проходит ротацию каждые 9 месяцев, а также разместила на континенте оружие для второй бригады, которая прибудет на подмогу в случае возникновения кризиса.

НАТО же развернула четыре многонациональные боевые группы из 1200 солдат в каждой из стран Балтии и в Польше. Эта тактика так называемого "сдерживания колючей проволокой" была принята на Варшавском саммите альянса в Варшаве, который прошел в 2016 году. Она ставит цель показать России, что она столкнется с сопротивлением союзных войск, если решится на агрессию.

Но Бридлав у Вершбоу замечают, что этим боевым группам и бронетанковой бригаде США не хватает всеобъемлющего и скоординированного плана ведения боевых действий, а также средств разведки, наблюдения, противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийских систем дальнего радиуса. И это делает их уязвимыми.

"Решительная атака России обычными средствами, особенно совершенная без предупреждения, может привести к поражению развернутых на передовой сил НАТО и США за относительно короткое время и раньше, чем прибудет подкрепление", - говорится в отчете. "Растут опасения, что скорая российская оккупация может поставить альянс перед свершившимся фактом, разделить союзников и парализовать процесс принятия решений еще до того, как подкрепление будет отправлено", - отметили авторы.

Бридлав и Вершбоу советуют, прежде всего, увеличить присутствие США в Польше, которая играет ключевую роль в планировках НАТО по защите Балтии. Более того, они считают, что некоторым американским силам нужно остаться на польской территории на постоянной основе.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.


Стивен Лози (Stephen Losey)

24.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Китай
Польша
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
17.09.2018
Будет ли Россия оккупировать Европу
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
12.09.2016
Готовится ли Россия к войне на Украине? (Wirtualna Polska, Польша)
06.02.2014
Потратить как НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 15:25
  • 1
В декабре исполняется 15 лет со дня принятия на вооружение ВС РФ ТОС-1А "Солнцепек"
  • 25.12 15:23
  • 2
National Interest (США): смертоносный российский вертолет Ми-28НМ станет еще опаснее
  • 25.12 15:10
  • 44
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 25.12 15:08
  • 1
Первый серийный итальянский учебно-тренировочный самолет М-345 НЕТ
  • 25.12 14:57
  • 1
«Форт Трамп» уже фактически существует
  • 25.12 14:43
  • 1
Globes (Израиль): пойдет ли Путин до конца?
  • 25.12 14:36
  • 2
"Сухой" завершил выполнение ГОЗ-2018 на поставку бомбардировщиков Су-34
  • 25.12 14:30
  • 18
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
  • 25.12 13:50
  • 7
Т-80 доработали под урановые снаряды
  • 25.12 13:13
  • 12
Новейший летающий радар А-100 совершил второй полет в рамках испытаний
  • 25.12 12:43
  • 1
Ростех выделил 8 млрд рублей на создание резерва двигателей SaM-146 для SSJ-100
  • 25.12 12:11
  • 30
Источник: гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают на кораблях и подлодках в 2019 году
  • 25.12 11:53
  • 3
F-15X идет в серию?
  • 25.12 11:17
  • 2
В Роскосмосе оценивают финансовое положение госкорпорации как тяжелое
  • 25.12 10:04
  • 3
Замминистра обороны Алексей Криворучко проверил ход строительства нового легкого ВТС Ил-112В