Мозговой центр: НАТО должна подготовиться к противодействию быстрому российскому вторжению в Европу (Military Times, США)

В статье приводится мнение высокопоставленных американских военных, пытающихся оправдать усиление войск НАТО в Восточной Европе пресловутой «российской угрозой». В связи с этим, с их точки зрения, необходимо не только увеличить присутствие войск США в Польше, но и закрепить их присутствие на польской территории на постоянной основе.

Россия имеет достаточно сил, чтобы быстро разбить развернутые войска США и НАТО и захватить территории некоторых стран Европы, прежде чем прибудет подкрепление. Поэтому союзникам следует подготовиться, чтобы иметь возможность отразить российскую атаку быстро.

Как говорится в отчете, который для Atlantic Council подготовили бывший командир войск НАТО генерал Филипп Бридлав и бывший заместитель генерального секретаря альянса Александр Вершбоу, для сдерживания России и укрепления сил альянса, необходимо разместить тщательно сбалансированный состав из постоянных и ротационных войск в Польше и в регионе.

По мнению военных, Владимир Путин хочет перечеркнуть результаты холодной войны и основанный на правилах порядок, который был гарантом безопасности в Европе после Второй мировой войны. Бридлав и Вершбоу указывают на то, как Москва оккупировала части территорий Украины и Грузии, усиливает Западный военный округ и Калининград, а также ведет гибридную войну против Запада, чтобы посеять нестабильность.

Пентагон тоже перестраивается на противостояние против "больших государств", ориентируя свои силы под потребности потенциального конфликта с Россией или Китаем. Авторы отчета признают, что с 2014 года США и НАТО предприняли определенные шаги, чтобы противостоять российским провокациям. Америка отправила в Европу бронетанковую бригаду, которая проходит ротацию каждые 9 месяцев, а также разместила на континенте оружие для второй бригады, которая прибудет на подмогу в случае возникновения кризиса.

НАТО же развернула четыре многонациональные боевые группы из 1200 солдат в каждой из стран Балтии и в Польше. Эта тактика так называемого "сдерживания колючей проволокой" была принята на Варшавском саммите альянса в Варшаве, который прошел в 2016 году. Она ставит цель показать России, что она столкнется с сопротивлением союзных войск, если решится на агрессию.

Но Бридлав у Вершбоу замечают, что этим боевым группам и бронетанковой бригаде США не хватает всеобъемлющего и скоординированного плана ведения боевых действий, а также средств разведки, наблюдения, противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийских систем дальнего радиуса. И это делает их уязвимыми.

"Решительная атака России обычными средствами, особенно совершенная без предупреждения, может привести к поражению развернутых на передовой сил НАТО и США за относительно короткое время и раньше, чем прибудет подкрепление", - говорится в отчете. "Растут опасения, что скорая российская оккупация может поставить альянс перед свершившимся фактом, разделить союзников и парализовать процесс принятия решений еще до того, как подкрепление будет отправлено", - отметили авторы.

Бридлав и Вершбоу советуют, прежде всего, увеличить присутствие США в Польше, которая играет ключевую роль в планировках НАТО по защите Балтии. Более того, они считают, что некоторым американским силам нужно остаться на польской территории на постоянной основе.

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Стивен Лози (Stephen Losey)