Войти
25.12.2018
ЦАМТО

В Вооруженные Силы России начинается поставка серийных автоматов АК-12

692
0
+1
Новый автомат АК-12
Новый автомат АК-12.
Источник изображения: © пресс-служба АО "Концерн "Калашников"

ЦАМТО, 24 декабря. Поставка первой партии серийных автоматов АК-12 в количестве 2,5 тыс. ед. стала первой массовой закупкой новых автоматов за последние 30 лет, сообщил 21 декабря замминистра обороны России Алексей Криворучко при посещении предприятий концерна "Калашников".

"Перспектива у новых автоматов есть, у них есть необходимые обновления. Эта работа была спланирована несколько лет назад, сейчас она выходит на производственный уровень", – пояснил А.Криворучко.

Замглавы военного ведомства добавил, что делегация Минобороны убедилась в готовности концерна к серийному производству нового автомата.

"На мой взгляд, предприятие полностью готово, подготовка здесь вся проведена, и первая отгрузка это только подтверждает. Поэтому серийное производство, можно считать, налажено", – отметил А.Криворучко.

По его словам, программа перевооружения в дальнейшем предусматривает кратное увеличение объема поставок новых автоматов.

Замминистра отметил, что решение о том, какие части первыми получат новый автомат, будет принято в первом квартале 2019 года, пока автоматы поступают на склады Минобороны.

В концерне "Калашников" отметили, что Минобороны России является пока единственным заказчиком АК-12, который постепенно заменит в войсках АК-74М.

АК-12 был разработан в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих ВС России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

24.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АК-12
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Похожие новости
24.12.2018
Поставка 2,5 тыс. АК-12 стала первой массовой закупкой автоматов за 30 лет
21.12.2018
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
02.07.2018
АК-12. От поражения к победе
26.06.2018
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
20.09.2017
Оружейная симфония "Калашникова": чем может вооружиться армия России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 15:25
  • 1
В декабре исполняется 15 лет со дня принятия на вооружение ВС РФ ТОС-1А "Солнцепек"
  • 25.12 15:23
  • 2
National Interest (США): смертоносный российский вертолет Ми-28НМ станет еще опаснее
  • 25.12 15:10
  • 44
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 25.12 15:08
  • 1
Первый серийный итальянский учебно-тренировочный самолет М-345 НЕТ
  • 25.12 14:57
  • 1
«Форт Трамп» уже фактически существует
  • 25.12 14:43
  • 1
Globes (Израиль): пойдет ли Путин до конца?
  • 25.12 14:36
  • 2
"Сухой" завершил выполнение ГОЗ-2018 на поставку бомбардировщиков Су-34
  • 25.12 14:30
  • 18
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
  • 25.12 13:50
  • 7
Т-80 доработали под урановые снаряды
  • 25.12 13:13
  • 12
Новейший летающий радар А-100 совершил второй полет в рамках испытаний
  • 25.12 12:43
  • 1
Ростех выделил 8 млрд рублей на создание резерва двигателей SaM-146 для SSJ-100
  • 25.12 12:11
  • 30
Источник: гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают на кораблях и подлодках в 2019 году
  • 25.12 11:53
  • 3
F-15X идет в серию?
  • 25.12 11:17
  • 2
В Роскосмосе оценивают финансовое положение госкорпорации как тяжелое
  • 25.12 10:04
  • 3
Замминистра обороны Алексей Криворучко проверил ход строительства нового легкого ВТС Ил-112В