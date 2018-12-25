В Вооруженные Силы России начинается поставка серийных автоматов АК-12

ЦАМТО, 24 декабря. Поставка первой партии серийных автоматов АК-12 в количестве 2,5 тыс. ед. стала первой массовой закупкой новых автоматов за последние 30 лет, сообщил 21 декабря замминистра обороны России Алексей Криворучко при посещении предприятий концерна "Калашников".

"Перспектива у новых автоматов есть, у них есть необходимые обновления. Эта работа была спланирована несколько лет назад, сейчас она выходит на производственный уровень", – пояснил А.Криворучко.

Замглавы военного ведомства добавил, что делегация Минобороны убедилась в готовности концерна к серийному производству нового автомата.

"На мой взгляд, предприятие полностью готово, подготовка здесь вся проведена, и первая отгрузка это только подтверждает. Поэтому серийное производство, можно считать, налажено", – отметил А.Криворучко.

По его словам, программа перевооружения в дальнейшем предусматривает кратное увеличение объема поставок новых автоматов.

Замминистра отметил, что решение о том, какие части первыми получат новый автомат, будет принято в первом квартале 2019 года, пока автоматы поступают на склады Минобороны.

В концерне "Калашников" отметили, что Минобороны России является пока единственным заказчиком АК-12, который постепенно заменит в войсках АК-74М.

АК-12 был разработан в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих ВС России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.