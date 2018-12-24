Разработчик ракеты "Циркон" не стал комментировать информацию об испытаниях

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Разработчик гиперзвуковой ракеты корабельного базирования "Циркон" - НПО машиностроения - не стало комментировать информацию о проведении успешных испытаний ракеты.

Американский телеканал CNBC сообщил о том, что Россия 10 декабря выполнила успешный пуск гиперзвуковой ракеты корабельного базирования "Циркон", в ходе которого ракета достигла скорости 8 Махов (достигла восьми скоростей звука). По данным телеканала, это пятый испытательный пуск ракеты с 2015 года. Серийное производство начнется не ранее 2021 года, а на вооружение поступит в 2022 году.

"Не комментируем", - сказали в пресс-службе предприятия.

В прошлом году председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что ракета еще не принята на вооружение.

Ракетный комплекс с "Цирконом" - новейшая разработка российских конструкторов. По сведениям из открытых источников, его созданием занимается "НПО машиностроения". Работы по проекту носят закрытый характер.

Известно лишь, что ракета будет способна разогнаться до 5-10 Махов и поражать цели на дальностях 300-500 километров. Для сравнения, в настоящее время на вооружении ВМФ России стоят противокорабельные ракеты со скоростями максимум 2-2,5 Маха.