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24.12.2018
Военное обозрение

Разведка США заявила об успешном испытании российского "Циркона"

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Очередное испытание российской гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон", против которой у США нет средств защиты, прошло успешно. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на данные разведки США, передает "Интерфакс".

Источник изображения: http://todaysmilitary.ru/

Как сообщает телеканал, по данным разведки, Россия с 2015 года провела уже пять полноценных успешных испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон". Во время последнего испытания, которое проводилось 10 декабря, ракета достигла скорости в 8 Маха. При этом американские источники в разведке утверждают, что ракета с одинаковой легкостью может поражать не только наземные цели, но и морские, включая все типы кораблей.

Россияне смогли добиться ее устойчивого полета, что является решающим фактором в разработке гиперзвукового оружия

- заявил один из источников телеканала

Американский телеканал утверждает, что по данным разведки, серийное производство ракеты начнется не ранее 2021 года, но на вооружение она будет принята не ранее 2022.

Ранее сообщалось, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" разрабатываются для вооружения АПЛ "Ясень-М", перспективных субмарин типа "Хаски". В последствии появилась информация, что ракеты "Циркон" поступят на вооружение некоторых типов надводных кораблей, а также, возможно, и самолетов.

21.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
Хаски
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Источник: гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают на кораблях и подлодках в 2019 году