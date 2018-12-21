Доступ к секретной информации военно-политического, экономического, научного характера должен быть закрыт - Путин

Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин считает необходимым закрыть доступ к секретной информации в связи с ростом активности зарубежных спецслужб.

"Безопасность России испытывается на прочность практически на всех направлениях. В том числе, растет активность зарубежных спецслужб", - сказал В.Путин, выступая на торжественном вечере в честь Дня органов безопасности.

"Все это предъявляет повышенные требования к органам контрразведки. Необходимо закрыть доступ к конфиденциальной секретной информации военно-политического, экономического, научного характера", - добавил он.

Президент отметил важность обеспечения надежного и оперативного прикрытия новейших разработок РФ в области обороны, где она по ряду позиций серьезно опережает другие ведущие государства мира.