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21.12.2018
Интерфакс-АВН

Доступ к секретной информации военно-политического, экономического, научного характера должен быть закрыт - Путин

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин считает необходимым закрыть доступ к секретной информации в связи с ростом активности зарубежных спецслужб.

"Безопасность России испытывается на прочность практически на всех направлениях. В том числе, растет активность зарубежных спецслужб", - сказал В.Путин, выступая на торжественном вечере в честь Дня органов безопасности.

"Все это предъявляет повышенные требования к органам контрразведки. Необходимо закрыть доступ к конфиденциальной секретной информации военно-политического, экономического, научного характера", - добавил он.

Президент отметил важность обеспечения надежного и оперативного прикрытия новейших разработок РФ в области обороны, где она по ряду позиций серьезно опережает другие ведущие государства мира.

20.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
21.12.2018 05:29
Логично, потому что из-за этого перестали работать "легенды" разведчиков.
ЦРУ "пробивает" всё зараз. Все перемещения, места использования банковских карт, сведения о купленных билетах и т.д.
Если же говорить о гражданских лицах - то доступность номера телефона для спамеров и мошенников сильно раздражает. Недавно позвонили из "Службы безопасности Сбербанка" - как раз жена прочитала о разводе связанном с излишней информацией о клиентах, содержащейся в магазинных чеках.
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