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21.12.2018
ЦАМТО

Компания Arquus поставила Сухопутным войскам Франции 500-ю легкую небронированную машину VT4

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Танк VT4
Танк VT4.
Источник изображения: defence-blog.com

ЦАМТО, 20 декабря. Компания Arquus (ранее Renault Trucks Defense) объявила о состоявшейся 17 декабря церемонии передачи СВ Франции 500-й легкой небронированной тактической многоцелевой машины (VLTP) с колесной формулой 4x4, получившей обозначение VT4.

Данная поставка выполнена в соответствии с согласованным графиком и является завершающей в 2018 году. Все переданные машины выполнены в версии "Стандарт-1".

Как сообщал ЦАМТО, долгосрочный контракт, подписанный Генеральной дирекцией по вооружениям МО Франции (Directorate General of Armaments – DGA) с Renault Trucks Defense в конце 2016 года, предусматривает приобретение до 4380 автомобилей VLTP, в том числе 3980 ед. – для Сухопутных войск. При подписании базового соглашения компании был предоставлен начальный заказ на поставку СВ Франции 1000 автомашин VLTP-NP. Производство началось в декабре 2017 года на предприятии компании в Сен-Назере. Первая партия VT4 была передана СВ Франции в октябре 2018 года.

В начале сентября 2018 года DGA заключила с Arquus второй контракт на поставку 1200 машин VT4 версии "Стандарт-2". Поставка машин второй партии начнется в 2019 году.

Как планируется, к 2025 году VT4 полностью заменят легкие машины связи P4, принятые на вооружение в 1980-е гг. В рамках реализации этого проекта Центр технического обслуживания в Фуршамбо будет отвечать за материально-техническое обеспечение VT4.

Машины VT4 обеспечат комфорт и быстрое передвижение военнослужащих СВ Франции на национальной территории и в ходе зарубежных операций с низким уровнем угроз. В основном техника будет применяться в операциях патрулирования и для обеспечения связи.

Автомашина с полной массой 3,5 т рассчитана на перевозку 4 членов экипажа в экипировке Felin или 5 военнослужащих без нее на всех типах местности. VT4 оснащена двигателем мощностью 160 л.с. и топливным баком увеличенной емкости, кондиционером, удобными сиденьями и обеспечивает возможность для проведения длительных операций. Максимальная скорость по шоссе – 165 км/ч, запас хода по топливу – 700 км.

20.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Компании
Renault Trucks
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1 комментарий
№1
21.12.2018 11:55
Причем здесь китайский танк?
+1
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