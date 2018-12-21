Союзники "Группы Вагнера" - легендарные "Охотники на ИГИЛ" - снова в бою

Источник изображения: Фото: twitter.com/IvanSidorenko1

Военнослужащие одного из самых элитных сирийских подразделений "Охотники на ИГИЛ" продолжают принимать участие в боевых действиях. В воскресенье появились новые фотографии этих бойцов. Их разместил на своей странице в Твиттере Иван Сидоренко. Ранее они были хорошо раскрученным в информационном плане формированием, которое достаточно умело сражалось не только с боевиками запрещенной в России террористической группировки, но и представителями других банформирований.

Сообщалось, что во время известного боя под городом Хашам, в провинции Дейр-эз-Зор, когда силы США атаковали сирийские войска, они потеряли 20 бойцов.

Источник изображения: Фото: twitter.com/IvanSidorenko1

Спустя какое-то время информация об "охотниках" перестала появляться в Сети. И вот вновь они напомнили о себе.

Кстати, "Охотникам на ИГИЛ" (ISIS Hunters) неофициально приписывали тесное взаимодействие с присутствующими в Сирии "ЧВК Вагнера". На новых фото видно, что сирийцы одеты в нашу форму и вооружены современным российским стрелковым оружием.

Дмитрий Лемешко