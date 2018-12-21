БУК-М1 на Донбассе - насколько дееспособно ПВО Украины

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Украинские подразделения войсковой ПВО подтвердили готовность дежурных сил. Об этом сообщает минобороны Украины.

В ходе проверки были задействованы зенитные ракетные комплексы БУК-М1. Они совершили марш и заняли боевые позиции.

Затем были отработаны задачи по поиску воздушной цели, постановке ее на автоматическое сопровождение и условное уничтожение.

Ранее сообщалось о переброске на Донбасс комплексов С-300. Кроме этого развернуты дивизионы противовоздушной обороны, вооруженные зенитными ракетно-пушечными самоходками 2С6 "Тунгуска", а также ЗСУ-23-4 "Шилка" и "Стрела-10". Имеются и ЗРК "Оса АКМ".

В настоящее время в строй возвращаются "Тор", С-300В1 и "Куб". Предпринимаются другие меры по усилению противовоздушной обороны. В частности сообщалось, что украинские предприятия освоили ремонт ракет, у которых истекли сроки годности.

Дмитрий Лемешко