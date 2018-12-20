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20.12.2018
Российская газета

Ракетой в борт: попадание ПТУР в БМП-2 сняли на видео в Йемене

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БМП-2
БМП-2.
Источник изображения: rg.ru

Боевые машины российского производства БМП-2 в ходе вооруженного конфликта в Йемене применяются всеми противоборствующими сторонами. Правда, если раньше потери в такой технике несли хуситы, то сейчас не повезло сторонникам президента Хади.

В Сети появилось короткое видео, демонстрирующее поражение одной из бронемашин противотанковой управляемой ракетой. Экипаж в горно-пустынной местности пытался укрыть БМП среди скал, но все равно ПТУР попала точно в цель, поразив машину в борт. Последовал мощный взрыв. Далее видео обрывается.

В большинстве случаев, если подбитая техника загорается или взрывается, авторы видео стараются не пропускать столь эффектные кадры. Трудно понять, насколько фатальными были повреждения именно этой машины. Можно предположить, что в данном случае ущерб был нанесен не слишком значительный, и оператор прекратил съемку.

Ранее, как правило, "двойки" уничтожались лишь в результате авиационных ударов самолетов саудовской коалиции. Речь, правда, идет всего о нескольких таких случаях. Долгое время БМП-2 воевали в этой стране практически без потерь.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

19.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
БМП-2
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1 комментарий
№1
20.12.2018 13:30
БМП в принципе не защищена от противотанкового оружия! Ее необходимо прикрывать. Тут вопрос тактики ее применения, а не защиты.
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Ракетой в борт: попадание ПТУР в БМП-2 сняли на видео в Йемене