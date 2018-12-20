Ракетой в борт: попадание ПТУР в БМП-2 сняли на видео в Йемене
Боевые машины российского производства БМП-2 в ходе вооруженного конфликта в Йемене применяются всеми противоборствующими сторонами. Правда, если раньше потери в такой технике несли хуситы, то сейчас не повезло сторонникам президента Хади.
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В Сети появилось короткое видео, демонстрирующее поражение одной из бронемашин противотанковой управляемой ракетой. Экипаж в горно-пустынной местности пытался укрыть БМП среди скал, но все равно ПТУР попала точно в цель, поразив машину в борт. Последовал мощный взрыв. Далее видео обрывается.
В большинстве случаев, если подбитая техника загорается или взрывается, авторы видео стараются не пропускать столь эффектные кадры. Трудно понять, насколько фатальными были повреждения именно этой машины. Можно предположить, что в данном случае ущерб был нанесен не слишком значительный, и оператор прекратил съемку.
Ранее, как правило, "двойки" уничтожались лишь в результате авиационных ударов самолетов саудовской коалиции. Речь, правда, идет всего о нескольких таких случаях. Долгое время БМП-2 воевали в этой стране практически без потерь.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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