Ракетой в борт: попадание ПТУР в БМП-2 сняли на видео в Йемене

Боевые машины российского производства БМП-2 в ходе вооруженного конфликта в Йемене применяются всеми противоборствующими сторонами. Правда, если раньше потери в такой технике несли хуситы, то сейчас не повезло сторонникам президента Хади.

В Сети появилось короткое видео, демонстрирующее поражение одной из бронемашин противотанковой управляемой ракетой. Экипаж в горно-пустынной местности пытался укрыть БМП среди скал, но все равно ПТУР попала точно в цель, поразив машину в борт. Последовал мощный взрыв. Далее видео обрывается.

В большинстве случаев, если подбитая техника загорается или взрывается, авторы видео стараются не пропускать столь эффектные кадры. Трудно понять, насколько фатальными были повреждения именно этой машины. Можно предположить, что в данном случае ущерб был нанесен не слишком значительный, и оператор прекратил съемку.

Ранее, как правило, "двойки" уничтожались лишь в результате авиационных ударов самолетов саудовской коалиции. Речь, правда, идет всего о нескольких таких случаях. Долгое время БМП-2 воевали в этой стране практически без потерь.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев