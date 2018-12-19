Шойгу: число вылетов авиации ВКС РФ в Сирии сократилось со 100 в день до 2-4 в неделю

Российские летчики готовятся к посадке в истребитель Су-30 перед вылетом с аэродрома "Хмеймим" в Сирии. 5 октября 2015.

Глава Минобороны сообщил, что завершен вывод основной группировки из Сирии

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Полеты российской авиации в Сирии сокращены со 100 в день до двух-четырех в неделю. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на годовой коллегии ведомства, которая проходит с участием президента России Владимира Путина.

"Полеты авиации сокращены - со 100-110 в сутки до двух-четырех в неделю, в основном для доразведки обстановки", - сказал министр.

Министр также сообщил, что завершен вывод основной группировки из Сирии. "На территорию России выведена техника и вооружение, не входящие в состав наших баз в Хмеймиме и Тартусе. Численный состав группировки сокращен и доведен до установленного штата, что достаточно для выполнения задач", - сказал министр.

Он уточнил, что состав оставшейся в Сирии группировки типовой и сопоставим с российскими военными базами в Киргизии, Таджикистане и Армении.

Министр напомнил, что в декабре 2017 года была завершена операция Вооруженных сил РФ в Сирии. 96% ее территории освобождено от террористических группировок.

По словам Шойгу, на территории Сирии продолжает функционирование российский Центр по примирению враждующих сторон. Также он напомнил, что в Сирии началась реализация программы по восстановлению мирной жизни и возвращению беженцев. "Для координации данной работы в России, Сирии, Ливане и Иордании созданы межведомственные координационные штабы. С 18 июля этого года на сирийскую землю из этих стран уже вернулось 68 тысяч 230 человек, всего с 2015 года в места прежнего проживания вернулось более полутора миллионов беженцев и внутренне перемещенных лиц", - сказал министр.