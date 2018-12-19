Vnmedia (Вьетнам): продав Су-35 Китаю, Россия ударила по США?

Россия завершила поставку истребителей Су-35 в Китай. Это событие произошло на фоне сентябрьского введения Вашингтоном санкций по отношению к Пекину и касалось поставок военной техники из России, в том числе Су-35. Продажу Россией Су-35 можно считать подарком, который Москва вручила Китаю за оказанную поддержку в трудные времена, сообщает вьетнамское агентство.

Россия завершила поставку последней партии, состоящей из пяти многоцелевых истребителей Су-35, в Китай в прошлом месяце. Это событие произошло на фоне сентябрьского введения Вашингтоном санкций по отношению к Пекину и касалось поставок военной техники из России, в том числе Су-35.

Центральное телевидение Китая (CCTV) недавно выпустило серию снимков китайских ВВС, проводящих испытания новых истребителей Су-35. Су-35 летели в строю, совершая опасные маневры и атакуя предполагаемые цели.

Выступая по видеосвязи, пилот Военно-воздушных сил Китайской Народной Республики высоко оценил "чрезвычайно высокий уровень маневренности" Су-35. Он уверен, что это связано с двигателем с двухмерным вектором тяги самолета.

Китайские Су-35 базируются в 6-й бригаде ВВС в Суцзи, провинция Гуандун, юго-восток Китая.

Китай подписал контракт на покупку 24 российских истребителей Су-35 в ноябре 2015 года. В рамках договора стоимостью 2,5 миллиарда долларов Россия также поставляет Китаю оборудование класса "земля-воздух" и альтернативные двигатели. Договор действителен в течение трех лет.

Также важно отметить, что Китай стал первым иностранным клиентом, который теперь располагает истребителем поколения "4++" России.

Су-35 - наиболее модернизированная версия истребителя Су-27М - на настоящий момент является опорой ВВС России. Истребитель Су-35 оснащен двумя контурными турбореактивными двигателями 117С, имеет всеракурсно управляемый вектор тяги. Су-35 обладает превосходными возможностями атаки по сравнению со многими другими типами истребителей западного образца, он может одновременно поразить сразу несколько воздушных целей, используя обе ракеты. В частности, истребитель Су-35 4-го поколения может одновременно отслеживать 30 целей, обнаруживать цели на расстоянии 400 километров и одновременно атаковать восемь воздушных целей или одновременно контролировать четыре цели и атаковать две цели на земле.

Истребители Су-35 оснащены 30 миллиметров авиационной пушкой ГШ-30-1 на 150 снарядов и обладают боевой нагрузкой 8 тонн на 12 внешних подвесках. Назначенный производителем ресурс самолета - 6 тысяч часов, то есть срок службы составляет 30 лет.

Продажу Россией Су-35 можно считать "подарком", который Москва вручила Китаю за оказанную поддержку в трудные времена.

Серьезный политический кризис на Украине - свидетельство противостояния Востока и Запада и беспрецедентных радикальных действий со времен холодной войны. США вместе с Западом ведут сильную антироссийскую кампанию. В этой обстановке Россия стремится стать ближе к Китаю.

Российско-китайские отношения вступили в переломный момент. Российские и китайские официальные лица неоднократно описывают отношения между двумя странами как беспрецедентные, поскольку обе стороны часто обмениваются визитами на высоком уровне и подписали ряд крупных соглашений о сотрудничестве.

Россия боялась продавать передовое оружие Китаю, потому что получила "удар", продав его в Пекин. Москва обвинила Китай в краже технологий российских истребителей Су-27 для создания своих J-11B. Таким образом, Москва неизбежно скептически будет относится к тому, что Китай сделает то же самое со своими Су-35.Москва использует свои отношения с Китаем, чтобы противостоять давлению Запада и смягчить влияние тяжелых экономических санкций. В этой стратегии Москва стремится сблизиться с Китаем.

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Киет Линь (Kit Linh)