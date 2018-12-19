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19.12.2018
ИноСМИ

Daily Mail (Великобритания): Россия представила беспилотники "Калашникова" для патрулирования Арктики

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Арктическая экспедиция "Кара-зима 2015"
Арктическая экспедиция "Кара-зима 2015".
Источник изображения: © РИА Новости, Валерий Мельников

Концерн «Калашников» представил умные беспилотники, предназначенные для защиты российской арктической зоны. Беспилотники будут обеспечивать круглосуточную охрану периметров, организацию полноценной системы слежения за арктическим побережьем и территориальными водами, говорится в статье.


Беспилотники способны передавать информацию с расстояния до 100 километров

  • "Калашников" обеспечит "круглосуточную охрану периметров"
  • Автоматическая система идентификации может собирать информацию о судне на расстоянии до 100 километров

Концерн "Калашников" представил умные беспилотники, предназначенные для защиты российских кораблей в Арктике. Беспилотники будут обеспечивать "круглосуточную защиту периметров", заявили в концерне. Два дрона ZALA (ЗАЛА) имеют автоматическую систему идентификации, которая может собирать информацию о судне на расстоянии 100 километров, утверждает он.

"Арктические беспилотники ZALA способны успешно решать гражданские и военные задачи по проведению исследований в Арктической зоне, обеспечению безопасности морского судоходства и круглосуточной охраны периметров, организации полноценной системы слежения за арктическим побережьем и территориальными водами", - цитирует ТАСС генерального директора группы "Калашников" Владимира Дмитриева.

Два беспилотника способны предоставить операторам информацию о каждом судне: его название, размер, курс и скорость. Они также имеют собственную альтернативную навигационную систему, когда GPS или его российский эквивалент недоступен.

Российское военное присутствие в Арктике в последние годы увеличивается наряду с озабоченностью США по этому поводу. Командир Береговой охраны США недавно сравнил ситуацию в Арктике с Южно-Китайским морем с его богатыми природными ресурсами и претензиями по поводу спорных территорий.

"Присутствие равно влиянию. Если мы не будем там присутствовать, то это сделают наши конкуренты", - сказал командир береговой охраны США адмирал Карл Л. Шульц, выступая в Центре Уилсона в Вашингтоне. По последним данным разведки США, у России есть 46 ледоколов, в том числе семь атомных, и еще 12 находятся в стадии строительства, сказал Шульц.

Хотя Китай не является арктической страной, у них есть два ледокола и еще один находится в стадии строительства. "Трудно не видеть в деятельности [Китая ] в Арктике ничего, кроме открытого притязания", - добавил Шульц.

Береговая охрана США располагает всего двумя ледоколами - "Полярным морем" (тяжелого класса, введенным в эксплуатацию в 1976 году), и "Хили" (среднего класса, введенным в эксплуатацию в 1999 году). "Полярное море" может продавливать лед толщиной до 6 метров толщиной и непрерывно двигаться во льдах толщиной до двух метров.

Сэмюэл Бендетт, аналитик Центра военно-морского анализа по международным делам, сказал "Дефенс уан", что новые военные усилия России вписываются в ее доктрину присутствия в Арктике. "Россия рассматривает Арктику как регион, жизненно важный для ее национальной безопасности - для обороны страны, для экономического развития и для экологических факторов", - сказал Бендетт.

Согласно имеющейся информации, дрон оснащен 24-мегапиксельной фотокамерой со сменными объективами, а также 60-кратной видеокамерой и тепловизором. Новые радиоканалы также делают аппарат способным проводить видео- или инфракрасной съемку в реальном времени, в то время как его батарея рассчитана на пять часов работы.

По информации концерна, операторы беспилотников будут автономно жить в Арктике в специально разработанном всепогодном обитаемом модуле. Беспилотник был представлен на форуме "Арктика: настоящее и будущее", организованном Ассоциацией полярников, который проходил в Санкт-Петербурге 5-7 декабря.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.


Марк Пригг (Mark Prigg)

18.12.2018
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Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Компании
Беспилотные системы
Концерн Калашников
Персоны
Дмитриев Владимир
Проекты
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Арктика
БПЛА
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