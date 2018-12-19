Daily Mail (Великобритания): Россия представила беспилотники "Калашникова" для патрулирования Арктики
Концерн «Калашников» представил умные беспилотники, предназначенные для защиты российской арктической зоны. Беспилотники будут обеспечивать круглосуточную охрану периметров, организацию полноценной системы слежения за арктическим побережьем и территориальными водами, говорится в статье.
Беспилотники способны передавать информацию с расстояния до 100 километров
- "Калашников" обеспечит "круглосуточную охрану периметров"
- Автоматическая система идентификации может собирать информацию о судне на расстоянии до 100 километров
Концерн "Калашников" представил умные беспилотники, предназначенные для защиты российских кораблей в Арктике. Беспилотники будут обеспечивать "круглосуточную защиту периметров", заявили в концерне. Два дрона ZALA (ЗАЛА) имеют автоматическую систему идентификации, которая может собирать информацию о судне на расстоянии 100 километров, утверждает он.
"Арктические беспилотники ZALA способны успешно решать гражданские и военные задачи по проведению исследований в Арктической зоне, обеспечению безопасности морского судоходства и круглосуточной охраны периметров, организации полноценной системы слежения за арктическим побережьем и территориальными водами", - цитирует ТАСС генерального директора группы "Калашников" Владимира Дмитриева.
Два беспилотника способны предоставить операторам информацию о каждом судне: его название, размер, курс и скорость. Они также имеют собственную альтернативную навигационную систему, когда GPS или его российский эквивалент недоступен.
Российское военное присутствие в Арктике в последние годы увеличивается наряду с озабоченностью США по этому поводу. Командир Береговой охраны США недавно сравнил ситуацию в Арктике с Южно-Китайским морем с его богатыми природными ресурсами и претензиями по поводу спорных территорий.
"Присутствие равно влиянию. Если мы не будем там присутствовать, то это сделают наши конкуренты", - сказал командир береговой охраны США адмирал Карл Л. Шульц, выступая в Центре Уилсона в Вашингтоне. По последним данным разведки США, у России есть 46 ледоколов, в том числе семь атомных, и еще 12 находятся в стадии строительства, сказал Шульц.
Хотя Китай не является арктической страной, у них есть два ледокола и еще один находится в стадии строительства. "Трудно не видеть в деятельности [Китая ] в Арктике ничего, кроме открытого притязания", - добавил Шульц.
Береговая охрана США располагает всего двумя ледоколами - "Полярным морем" (тяжелого класса, введенным в эксплуатацию в 1976 году), и "Хили" (среднего класса, введенным в эксплуатацию в 1999 году). "Полярное море" может продавливать лед толщиной до 6 метров толщиной и непрерывно двигаться во льдах толщиной до двух метров.
Сэмюэл Бендетт, аналитик Центра военно-морского анализа по международным делам, сказал "Дефенс уан", что новые военные усилия России вписываются в ее доктрину присутствия в Арктике. "Россия рассматривает Арктику как регион, жизненно важный для ее национальной безопасности - для обороны страны, для экономического развития и для экологических факторов", - сказал Бендетт.
Согласно имеющейся информации, дрон оснащен 24-мегапиксельной фотокамерой со сменными объективами, а также 60-кратной видеокамерой и тепловизором. Новые радиоканалы также делают аппарат способным проводить видео- или инфракрасной съемку в реальном времени, в то время как его батарея рассчитана на пять часов работы.
По информации концерна, операторы беспилотников будут автономно жить в Арктике в специально разработанном всепогодном обитаемом модуле. Беспилотник был представлен на форуме "Арктика: настоящее и будущее", организованном Ассоциацией полярников, который проходил в Санкт-Петербурге 5-7 декабря.
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Марк Пригг (Mark Prigg)
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