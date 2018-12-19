Минобороны РФ: становление структуры военной полиции в Сирии прошло успешно

По словам начальника главного управления военной полиции Владимира Ивановского, у мирного населения сформировался положительный образ этого подразделения

ХМЕЙМИМ, 18 декабря. /ТАСС/. Начальник главного управления военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский заявил об успешном становлении структуры военной полиции в Сирии.

"По оценке руководства вооруженных сил, местного населения, наблюдателей, успешно, во-первых, прошло становление военной полиции именно в условиях этих специфических задач по выполнению гуманитарной миссии и миротворческих операций", - сказал он журналистам после награждения на авиабазе Хмеймим российских военных полицейских, завершивших командировку и отбывающих на родину.

По его словам, у мирного населения Сирии сформировался положительный образ российского военного полицейского, а за годы операции на Ближнем Востоке военная полиция окончательно оформилась как силовая структура и приобрела большой опыт.

Награждения отличившихся военных прошли, помимо Хмеймима, на наблюдательном пункте вдоль Идлибской зоны деэскалации и в демилитаризованной зоне между Сирией и Израилем в районе Голанских высот, которую российские военные патрулируют с сентября.

Военные полицейские в Сирии сейчас составляет основу российской группировки войск. Кроме охраны авиабазы Хмеймим и военно-морской базы в Тартусе, они помогают властям Сирии обеспечивать порядок на освобожденных от боевиков районах и контролируют соблюдение перемирия, работая с представителями российского Центра по примирению враждующих сторон. В частности, в их обязанности входит сопровождение колонн с гуманитарной помощью и охрана гуманитарных коридоров, по которым из подконтрольных боевикам территорий выходят беженцы.