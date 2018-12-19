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19.12.2018
ЦАМТО

В Новосибирске покажут более 40 ед. оружия зарубежного производства, изъятого у террористов в Сирии

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Германские автоматы Sturmgewehr 44
Германские автоматы Sturmgewehr 44 времен Второй мировой войны, представленные на выставке оружия, захваченного у боевиков в Сирии, в рамках форума "Армия-2018".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

ЦАМТО, 18 декабря. В Новосибирске покажут более 40 образцов оружия, изъятого у боевиков в ходе освобождения территории Сирии от террористов правительственными войсками при поддержке Вооруженных Сил России.

Трофейные экспонаты 18 декабря доставлены в Новосибирск военным самолетом из Екатеринбурга. Среди них представлены как самодельное оружие, так и оружие производства США, Франции, Израиля, Италии и других стран.

Выставка будет проходить в Новосибирске 3 дня: 18 декабря трофейная экспозиция будет представлена в Доме офицеров Новосибирского гарнизона, 19 декабря – во Дворце культуры "Звезда" в новосибирском Академгородке, 20 декабря – в городе Бердск, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

18.12.2018
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