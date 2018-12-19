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19.12.2018
ЦАМТО

В Балтийске торжественно поднят Военно-морской флаг на новейшем малом ракетном корабле "Мытищи"

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Малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи"
Церемония подъёма Военно-морского флага Российской Федерации и ввода в строй Балтийского флота ВМФ России головного малого ракетного корабля проекта 22800 "Мытищи" (бывший "Ураган") постройки АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла". Балтийск, 17.12.2018.
Источник изображения: Министерство обороны России

ЦАМТО, 18 декабря. В Балтийске 17 декабря состоялся торжественный ритуал подъема Военно-морского флага на новейшем малом ракетном корабле "Мытищи" проекта 22800 "Каракурт", построенного для Балтийского флота на судостроительном заводе "Пелла".

В церемонии приняли участие представители командования Балтийского флота, судостроительного предприятия, военнослужащие соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.

Этому событию предшествовало успешное выполнение программы заводских ходовых и государственных испытаний, в процессе которых по прямому назначению проверялись все системы и вооружение корабля. После этого государственной приемной комиссией были подписаны акты о приемке малого ракетного корабля от завода-изготовителя в состав Военно-морского флота России.

Приказом главнокомандующего ВМФ МРК "Мытищи" включен в боевой состав Балтийского флота.

Справочно:

Малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" создавался для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Он построен с применением технологии малой заметности. Корабль по флотским меркам имеет миниатюрный размер: длина – 67 м, ширина – 11 м, водоизмещение – 800 т. Эти характеристики делают его практически незаметным для радаров противника. МРК этого класса имеют хорошую мореходность, так как изначально проектировались для использования в открытом море. Дальность плавания "Каракурта" составляет 2,5 тыс. миль, автономность – 15 суток, скорость хода – 30 узлов. "Каракурты" оснащены комплексами ударного и противовоздушного оружия, системами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи. Основным вооружением этих кораблей стали крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", сообщает пресс-служба Западного военного округа.

18.12.2018
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Россия
Продукция
П-800 Оникс
Компании
Минoбороны РФ
Пелла ОАО
Проекты
22800 МРК
БФ
Калибр КР
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